La soap opera Il Paradiso delle Signore giunta alla sua settima stagione, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 15:55 circa nella settimana dal 12 al 16 settembre 2022.

Le anticipazioni raccontano che Agnese Amato e Flora Gentile Ravasi smetteranno di lavorare al grande magazzino milanese di propria volontà per colpa della contessa Adelaide di Sant’Erasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, al 16 settembre: Vittorio rimane colpito da Matilde

Nelle puntate de Il Paradiso che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 12 a venerdì 16 settembre, al grande negozio di Milano arriveranno le nuove veneri Elvira e Clara.

Intanto Irene sostituirà Gloria con il ruolo di capocommessa, invece Paola tornerà a lavorare.

Una novità riguarderà anche Stefania, che ha pubblicato un libro sulla storia di sua madre. Gemma invece si troverà al convento per volere della madre Veronica: quest’ultima a differenza di Ezio non vorrà che sua figlia rimetta piede a Milano. In realtà Gemma si troverà in città in segreto: a incontrare la fanciulla in maniera causale sarà Roberto, che riuscirà a convincere Ezio a darle una seconda possibilità.

Intanto alla direzione del Paradiso ci sarà anche Adelaide, decisa a farla pagare a Flora: a sorpresa, stufa della contessa, la sarta Agnese si licenzierà e a cercare di farle cambiare idea ci proveranno Marco e Umberto.

Ci sarà tensione anche tra Irene e Clara: quest’ultima non sarà vista di buon occhio dalla capocommessa.

Nel contempo Vittorio mentre sarà bloccato all’aeroporto di New York, rimarrà folgorato da una donna chiamata Matilde Frigerio. Dopo essere tornato nel capoluogo lombardo, il direttore Conti si presenterà a casa di Agnese quando la donna si lascerà andare a uno sfogo con Armando per essere rimasta senza lavoro.

Flora si licenzia, Stefania riabbraccia la madre Gloria

Successivamente Marco - mentre saranno in corso i preparativi della sua festa di fidanzamento con Stefania - chiederà alla zia Adelaide di non far mancare Gloria all’evento.

Intanto Vittorio avrà dei progetti per Maria, quando la fanciulla farà ritorno da Roma. Dopo essere tornata a lavorare al circolo, Agnese avrà uno scontro con Adelaide: la stilista Flora darà le dimissioni, quando si renderà conto di essere la ragione dei litigi tra le due donne.

Mentre gli Amato si prepareranno ad accogliere a braccia aperte la figlia di Anna, la contessa Adelaide si metterà alla ricerca di una nuova stilista: Umberto costringerà la cognata a riassumere Flora, dicendo di essere disposto a far sapere a Marco che Gloria non ha ottenuto il permesso per uscire dal carcere a causa sua.

A questo punto Adelaide si sfogherà con Matilde, la moglie del fratello di Marco. Intanto Gemma nasconderà ai suoi cari di aver consentito a un bambino conosciuto in convento di trovare una famiglia.

Infine Stefania riabbraccerà la madre per merito di Roberto e Vittorio durante la festa in cui ufficializzerà la sua relazione con Marco: nel corso della serata il direttore Conti non incontrerà Matilde solo per un soffio.