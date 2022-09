C’è grande attesa per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Nel pomeriggio di lunedì 12 settembre, la fiction di Rai 1 tornerà sul piccolo schermo e, al centro delle vicende, ci saranno Vittorio e i suoi dipendenti. Alessandro Tersigni presta il volto al direttore del negozio di moda, fin dalla prima puntata e, nella giornata di giovedì 1° settembre è trapelata un’indiscrezione riguardo l’attore romano, che sarebbe nel cast di Cuori 2. Pertanto, Conti potrebbe allontanarsi per un po’ di tempo da Milano, in modo che l’attore possa essere a Torino, per le riprese della seconda stagione della fiction con Pilar Fogliati.

Il Paradiso delle signore, Alessandro Tersigni sarebbe in Cuori 2: Vittorio potrebbe andare via per un po’

Nella giornata di giovedì 1° settembre, un blog ha pubblicato un post riguardo la seconda stagione di Cuori. Le riprese delle nuove puntate della fiction sui medici dell’ospedale Molinette di Torino inizieranno nel mese di settembre. Alessandro Tersigni, in base a quanto trapelato, sarebbe nel cast di Cuori 2 ma, al momento, non è stato diffuso nessun indizio sul ruolo e nessuna informazione ufficiale dalla Rai o dalla casa di produzione. Se la notizia venisse confermata, sarebbe ipotizzabile che Vittorio Conti lasci, temporaneamente, il cast de Il Paradiso delle signore.

Il Paradiso delle signore: Vittorio Conti potrebbe uscire di scena per un po’ di tempo

Se Alessandro Tersigni dovesse essere impegnato a Torino per le riprese di Cuori 2, Vittorio Conti potrebbe non essere presente in un po’ di puntate de Il Paradiso delle signore, a partire dalla fine del 1963 o all’inizio del 1964. Al momento, infatti, le riprese della fiction di Rai 1 sono arrivate alle puntate di Natale.

A tal proposito, nei giorni scorsi, sui social, sono apparse fotografie del set con gli alberi addobbati. Le riprese di Cuori 2 inizieranno il 12 settembre e, pertanto, è possibile che Vittorio lasci Milano nelle puntate che andrebbero in onda sul piccolo schermo a dicembre o gennaio 2023.

Il Paradiso delle signore 7: Adelaide potrebbe prendere il comando al posto di Vittorio

Se l’attore di Conti dovesse essere impegnato sul set di Cuori 2 e non dovesse essere a Roma, dove si girano le scene de Il Paradiso delle signore, nell’atelier mancherebbe il direttore. A quel punto, Adelaide, diventata comproprietaria del negozio di moda alla fine della sesta stagione, potrebbe prendere il comando. Al momento, Alessandro Tersigni non ha confermato, né smentito, l’indiscrezione trapelata in rete sul suo conto. Non resta che attendere ulteriori informazioni, per scoprire se l’interprete di Vittorio vestirà i panni di medico nella fiction di Rai 1 con Pilar Fogliati.