Si è da poco conclusa la registrazione della sesta puntata di Amici, quella che andrà in onda su Canale 5 domenica 23 ottobre. Secondo le prime anticipazioni è accaduto di tutto, a partire dal verdetto dei telespettatori sul futuro di Asia nella scuola. Cantanti e ballerini, poi, hanno partecipato alle consuete gare settimanali e gli ultimi classificati sono finiti a rischio eliminazione. Tra gli ospiti dello speciale l'ex allievo Alex Wyse in promozione col suo nuovo brano.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

La ventiduesima edizione di Amici procede e mercoledì 19 ottobre è giunta alla sua sesta registrazione.

Maria De Filippi, infatti, ha condotto la puntata che i telespettatori potranno vedere in tv domenica prossima a partire dalle ore 14.

L'anticipazione più attesa è sicuramente quella sull'esito del televoto che è stato aperto tre giorni fa e che ha avuto come protagonista Asia. Dopo essere stata sostituita da Raimondo Todaro con Claudia, la ballerina ha rischiato l'eliminazione, ma a salvarla è stato il "banco del pubblico".

La presentatrice, dunque, nel pomeriggio ha svelato ai fan il risultato della votazione sul futuro della ragazza nella scuola.

La gente a casa è stata chiamata a rispondere alla seguente domanda "Asia merita di rimanere?": il "sì" ha ottenuto la percentuale più alta, quindi la giovane ha ripreso possesso della maglia da titolare e d'ora in avanti sarà seguita dai professionisti Elena D'Amario e Raimondo Todaro.

Confronti e discussioni tra i protagonisti di Amici

Come ogni settimana, anche nello speciale di Amici che sarà trasmesso in tv il 23 ottobre non mancheranno le gare interne tra gli allievi di entrambe le categorie.

I cantanti si sono confrontati sulle cover e il giudice esterno Nek ha assegnato dei voti che hanno generato una classifica: l'ultimo classificato, in settimana, dovrà sostenere un esame per la riconferma della maglia.

Stesso discorso vale per i ballerini, che a colpi di coreografie e piroette hanno cercato di convincere Eleonora Abbagnato di meritarsi di continuare il percorso nella scuola senza dover passare per sfide o sospensioni della felpa.

Grande attenzione soprattutto per Rita, che nella puntata precedente ha ricevuto un ultimatum dalla maestra Celentano.

Per spronare la propria alunna a sbloccarsi, la prof di danza classica le ha assegnato un compito basato sulla sensualità: la giovane ha dovuto portare in scena un balletto sui tacchi e per poterci riuscire si è fatta aiutare anche dall'amico Ramon.

Un piacevole ritorno ad Amici

Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi di Amici, al termine della registrazione del 19 ottobre, fanno sapere che non sono mancate le discussioni tra i professori.

Gli insegnanti di ballo continuano ad avere pareri opposti su alcuni talenti come Rita (apprezzata dalla maestra Celentano e giudicata poco intensa da Todaro ed Emanuel Lo), mentre quelli di canto hanno giusti diversi soprattutto per quanto riguarda il rendimento dei titolari (Andre ha dovuto sostenere una sfida rimasta in sospeso la volta precedente, Piccolo G è in bilico anche per i dubbi che Zerbi ha su di lui).

A partecipare alla sesta puntata in qualità di ospite musicale è stato anche un ex alunno che soltanto un anno fa si è classificato secondo nella propria categoria dietro al vincitore Luigi Strangis. In vista dell'uscita del suo nuovo singolo intitolato "Mano ferma", Alex Wyse è tornato in studio per cantarlo per la prima volta dal vivo anche davanti a Maria De Filippi.

Spazio anche al gossip, tra Mattia e Maddalena c'è stato un bacio favorito da un passo a due.