Cambio programmazione in casa Mediaset a partire dal prossimo novembre 2022. Le novità riguarderanno la fascia della prima serata, dove si arriverà allo stop per la fiction Viola come il mare che vede protagonista Can Yaman.

In daytime, invece, arriverà a conclusione l'appuntamento quotidiano con la soap opera Una Vita: dopo anni di grande successo nella fascia del primo pomeriggio, la serie chiuderà definitivamente i battenti su Canale 5, salutando il suo affezionato pubblico.

Can Yaman sostituito in prime time: cambio programmazione Mediaset novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo novembre 2022 riguarderà in primis la fascia del prime time, dove attualmente sta spopolando l'appuntamento con Viola come il mare, la nuova serie prodotto da LuxVide, che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

La sesta e ultima puntata della serie sarà trasmessa il prossimo 4 novembre in prima serata, dopodiché Can Yaman verrà sostituito da una nuova serie televisiva francese.

Trattasi de Le Indagini di Padre Clement, una serie mistery che andrà in onda in prime time al venerdì sera, a partire dal prossimo 11 novembre 2022.

Viola come il mare stop in prime time, ma poi tornerà: cambio programmazione Mediaset

Ma quale sarà il futuro di Viola come il mare dopo lo stop della prima stagione? Ci saranno nuove puntate nel corso delle prossime stagioni televisive Mediaset?

I fan di Can Yaman possono stare tranquilli: l'appuntamento con la fiction, infatti, tornerà in onda prossimamente sempre in prime time su Canale 5 con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta.

Visto il buon successo di queste prime puntate, il produttore della fiction con la coppia Yaman-Chillemi ha annunciato che è già in fase di scrittura la seconda stagione.

Di conseguenza, il divo turco che ha stregato il pubblico italiano tornerà a vestire i panni dell'ispettore Francesco Demir.

Una Vita chiude i battenti su Canale 5: cambio programmazione Mediaset novembre

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del prossimo novembre 2022 riguarderà anche la fascia del primo pomeriggio, dove si arriverà al gran finale di sempre della soap opera Una Vita.

In Spagna, alla luce del calo di ascolti registrato nel corso dell'ultima stagione, si è scelto di cancellare l'appuntamento con la serie dal palinsesto.

Di conseguenza, anche gli spettatori italiani, dovranno prepararsi a dire addio per sempre alle vicende dei vari abitanti di Acacias 38.

L'atteso finale di Una Vita, con la messa in onda delle ultime puntate, è previsto proprio entro il prossimo novembre, dopodiché la fascia del primo pomeriggio passerà nelle mani di Terra Amara.

Tu si que vales saluta il pubblico: cambio programmazione Mediaset novembre

Novembre sarà anche il mese in cui giungerà al termine l'appuntamento serale con Tu si que vales, lo show del sabato sera che vede protagonista Maria De Filippi.

Un'edizione di grande successo che, nel corso delle prime settimane di programmazione ha vinto a mani basse la sfida auditel contro lo show Arena 60 70 80 90 condotto da Amadeus su Rai 1 e che, adesso, si sta difendendo benissimo contro Ballando con le stelle.

Il prossimo 19 novembre andrà in onda l'ultima puntata dello show che saluterà poi il suo affezionato pubblico, lasciando spazio ad una serie di show in replica trasmessi al sabato sera, per tutto il periodo in cui sono previsti i Mondiali di calcio 2022 sulle reti Rai.

Tuttavia, la conduttrice volto simbolo del Biscione, continuerà ad essere presente in daytime con Uomini e donne e Amici 22 e intanto continuerà a lavorare alle nuove puntate di C'è posta per te, in onda da gennaio 2023 su Canale 5.

Grande Fratello Vip: da novembre stop alla doppia puntata serale su Canale 5

Novità in vista anche per quanto riguarda la messa in onda del Grande Fratello Vip 7 in prime time. A differenza di quanto è accaduto rispetto a queste prime settimane di programmazione su Canale 5, il reality show condotto da Alfonso Signorini perderà la doppia puntata serale.

Le puntate del giovedì sera verranno stoppate da metà novembre e a seguire per tutto il periodo delle festività natalizie.

L'appuntamento con i "vipponi" di questa chiacchieratissima settima edizione del programma, invece, resta confermando di lunedì sera e in questo caso Signorini dovrà vedersela contro i match dei Mondiali di calcio che troveranno spazio soprattutto nel prime time della rete ammiraglia Rai.