Nei giorni scorsi, Sara Manfuso ha deciso di abbandonare il GF Vip e, nella puntata del reality, andata in onda nella serata di giovedì 6 ottobre, l'ex gieffina è stata ospite in studio. Durante una chiacchierata con Alfonso Signorini, l'ex concorrente della trasmissione ha spiegato di avere scelto di andare via dalla casa di Cinecittà, a causa di un episodio spiacevole avvenuto con Giovanni Ciacci. A quel punto, il conduttore si è alterato con Sara e l'ha cacciata dallo studio, non ritenendo valide le sue argomentazioni.

GF Vip: Sara Manfuso spiega ad Alfonso Signorini perché ha lasciato il reality

Sara Manfuso ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip durante la giornata di mercoledì 5 ottobre. Nella diretta del 6 ottobre, l'ex gieffina è tornata nella trasmissione di Canale 5 in qualità di ospite in studio, per raccontare come mai aveva deciso di lasciare l'appartamento più spiato d'Italia. L'ex concorrente della settima edizione del GF Vip ha rivelato: "Non potevo pensare di concorrere a un montepremi e continuare a giocare, dopo che su quella casa pendeva un'accusa per me troppo pesante''.

GF Vip: le parole di Sara Manfuso ad Alfonso Signorini

Successivamente, Sara Manfuso ha parlato a cuore aperto a Signorini, dichiarando: ''Io non mi sono sentita tutelata Alfonso.

Te lo volevo dire guardandoti negli occhi''. L'ex gieffina ha detto al presentatore del GF Vip di essere stata vittima di violenza e le sarebbe piaciuto raccontare la sua storia dentro la casa di Cinecittà. A quel punto, l'ex concorrente del reality show ha parlato di quanto successo con Giovanni Ciacci, durante i giorni precedenti all'interno dell'appartamento.

In particolar modo, Sara ha detto che in cucina il costumista l'avrebbe toccata, dichiarando: ''Io ho riso perché ero in imbarazzo''.

GF Vip: Alfonso Signorini caccia dallo studio Sara Manfuso

L'ex gieffina della settima edizione del GF Vip ha aggiunto: ''Ho provato vergogna, non se ne è accorto nessuno, nessuno mi ha chiamata in confessionale''.

Sara Manfuso ha poi tuonato: ''Dietro quella risata c'era il dolore, la vergogna e l'umiliazione''. A quel punto, Alfonso Signorini ha replicato: ''Perché ti sei messa a sorridere?''. Il presentatore del reality di Canale 5 ha continuato a chiedere all'ex concorrente come mai si è messa a ridere. Il conduttore ha poi affermato: ''Io non ci casco nella tua retorica''. Inoltre, Alfonso ha anche dichiarato: ''Io dico che avresti potuto trovare una ragione più plausibile per uscire dalla casa del Grande Fratello''. Dopo gli interventi di Giovanni Ciacci, Sonia Bruganelli e Orietta Berti, gli animi non si sono placati, al punto che Alfonso Signorini ha cacciato Sara Manfuso fuori dallo studio.