La soap opera Il Paradiso delle signore giunta alla sua settima stagione, sta continuando a regalare tante novità. Negli episodi in onda dal 24 al 28 ottobre 2022, Salvo Amato (Emanuel Caserio) affronterà la moglie Anna Imbriani (Giulia Vecchio) dopo aver appreso che gli ha mentito. Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar) invece non riusciranno a divorziare, poiché il loro matrimonio non sarà annullato.

Spoiler Il Paradiso delle signore, al 28/10: il matrimonio di Ezio e Gloria non viene annullato

Nelle puntate che il pubblico vedrà da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre come sempre dalle ore 16:05 circa, Ezio spererà di ottenere l’annullamento del suo matrimonio contando sull’aiuto di Adelaide: finalmente la Sacra Rota si esprimerà ma con un netto rifiuto.

Stefania e Gemma uniranno le loro forze, per fare una sorpresa ai loro rispettivi genitori. A complicare la situazione purtroppo saranno i giornalisti, e questa volta a farne le spese sarà la figlia di Veronica, a sorpresa Gloria si rivolgerà alle veneri per proteggere la giovane Zanatta. Successivamente alcune donne si scaglieranno contro Veronica aggredendo per la relazione con il signor Colombo. Visto il terribile accaduto, Don Saverio consiglierà a Ezio e alla sua amata di non condividere più la stessa casa.

Intanto Vittorio non avrà la reazione che Flora si aspettava di vedere, di fronte ai bozzetti della stilista. Maria invece continuerà ad avere tante soddisfazioni, visto che anche Conti si complimenterà per il vestito che ha realizzato per la baronessina Foppa.

Maria riceve una proposta di lavoro, Salvatore mette alle strette Anna

Successivamente Vittorio presenterà allo staff del paradiso il nuovo contabile Vito Lamantia (Elia Tedesco): quest’ultimo rimarrà colpito da Maria. A proposito della giovane ricamatrice, la contessa di Sant’Erasmo la inviterà alla festa del circolo, e coglierà l’occasione al volo per umiliare la giovane Ravasi.

Conti comunicherà alle veneri che saranno sulla copertina del nuovo numero del Paradiso Market, invece Flora dopo essersi sfogata con Umberto, inizierà a temere seriamente che Maria possa prendere il suo posto in atelier. A intervenire ci penserà il commendatore Guarnieri, chiedendo alla baronessa Foppa di assumere Maria nella sua azienda, con l’obiettivo di farla andare via dal paradiso.

Adelaide e Matilde si insospettiranno, nell’istante in cui Maria riceverà l’inaspettata proposta di lavoro: intanto quando la ricamatrice non saprà quale decisione prendere, a dirle cosa fare ci penserà Vito.

Salvo non la prenderà bene, quando saprà che Anna non ha mai ricevuto i fiori che le ha spedito negli Stati Uniti. Il giovane Amato temerà il peggio, soprattutto quando non riuscirà a contattare la sua amata. Armando farà sapere a Barbieri che la madre di Imbriani non è in America, poiché l’ha vista a Milano. Marcello servendosi del supporto del capo magazziniere non perderà tempo per recarsi a Reggiano, nel paese di Anna, per avere delle risposte: il collega di Salvatore scoprirà che Imbriani non è stata sincera, perché sua madre Caterina oltre a essere sana di salute non è partita affatto con lei.

Armando e Marcello dopo essersi sentiti in colpa per non aver vuotato il sacco con Salvatore, decideranno di essere sinceri, e di metterlo anche al corrente dell’imminente ritorno della moglie. Per concludere Anna, non appena suo marito la metterà alle strette, non avrà altra scelta oltre a quella di fargli una rivelazione spiazzante.