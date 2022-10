Vanessa Gravina è stata accolta nello studio di Serena Bortone nella puntata di venerdì 14 ottobre. A "Oggi è un altro giorno" la celebre attrice si è raccontata in lungo e in largo, parlando in particolar modo della daily soap Il Paradiso delle Signore, dove veste i panni della contessa Adelaide. L'attrice ha rilasciato una piccola anticipazione riguardo al destino del suo personaggio. Assetata di vendetta, per via del fatto che Umberto abbia perso la testa per la stilista Flora, prima o poi la contessa finirà per voltare pagina. Stando a quanto dichiarato da Vanessa Gravina, Adelaide avrà a che fare con un alleato che presto diventerà anche qualcosa di più per lei.

Che si tratti del suo nuovo amore di cui si parla tanto?

Il volto di Adelaide apprezza il suo personaggio: 'È un antidoto'

Per Vanessa, interpretare la contessa di Sant'Erasmo ne Il Paradiso delle Signore rappresenta una sorta di "antidoto" per via di questo suo modo di essere, definito un po' trasgressivo rispetto alle formalità. L'attrice ha esplicitamente affermato che Adelaide ha la grande capacità di essere schietta. Il fatto stesso di dire le cose come stanno, è una cosa che quasi nessuno avrebbe mai il coraggio di fare. Serena Bortone ha poi mostrato un filmato con le ultime scene di Adelaide all'interno della rinomata daily soap, mostrando l'evoluzione della contessa. In questa settima stagione de Il Paradiso delle Signore, infatti, la contessa di Sant'Erasmo è praticamente cambiata rispetto alle passate stagioni e in studio si è voluto approfondire questo aspetto particolare.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore su Adelaide: avrà un alleato di cui si innamorerà

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore ha mostrato la contessa aggirarsi nel negozio di abbigliamento milanese, in veste di comproprietaria. Avendo acquisito la quota dell'uscente Dante, la contessa ha colto al volo la possibilità di rendere pan per focaccia ad Umberto Guarnieri.

Ma se all'inizio Adelaide era entrata nel Paradiso soltanto per vendicarsi di ciò che le ha fatto il commendatore, puntata dopo puntata la contessa ha iniziato ad evolversi. A confermare i cambiamenti del personaggio in questione è stata l'attrice che la interpreta da sempre, la quale ha voluto rilasciare una piccola anticipazione che apre le porte ad uno scenario inimmaginabile.

"Adelaide cercherà in tutti i modi di recuperare terreno. Creerà un’alleanza molto importante con un personaggio che si scoprirà via via nella storia, e che diventerà anche qualcos'altro" ha anticipato Vanessa Gravina a Oggi è un altro giorno, senza però scendere troppo nei dettagli sul chi possa essere questo misterioso uomo che finirà per conquistare anche il suo cuore, facendole dimenticare Umberto.