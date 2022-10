Perché Il Paradiso delle signore 7 non va in onda oggi 21 ottobre su Rai 1? Brutte notizie per tutti gli appassionati della soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi che, come di consueto, si collegheranno alle 16:05 sulla rete ammiraglia per seguire il nuovo appuntamento in prima visione assoluta.

Questo venerdì pomeriggio la soap non verrà trasmessa per un cambio palinsesto dell'ultimo minuto, che porterà la rete a dedicare spazio all'informazione politica.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 7 del 21 ottobre

Nel dettaglio, gli spettatori de Il Paradiso delle Signore 7 che questo venerdì 21 ottobre si collegheranno alle 16:05 su Rai 1 per seguire la nuova puntata della soap, dovranno fare i conti con una brutta sorpresa.

Oggi, infatti, la Rai ha scelto di cambiare il palinsesto del primo pomeriggio e al termine dell'appuntamento con Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone, non ci sarà spazio per un nuovo episodio della soap italiana.

Il perché di questo cambio programmazione de Il paradiso delle signore 7? La delicata situazione politica che sta portando alla formazione del nuovo governo che sarà presieduto da Giorgia Meloni.

Il Paradiso delle signore salta su Rai 1: ecco perché non va in onda oggi 21 ottobre

Così, al posto dell'appuntamento di oggi con Il Paradiso delle signore 7, verrà lasciato spazio a uno speciale del Tg1 diretto da Monica Maggioni, che andrà in onda in diretta a partire dalle 16:05.

La stessa situazione si è verificata già ieri pomeriggio, quando al termine dell'appuntamento con la soap opera, il telegiornale della rete ammiraglia ha preso la linea per un nuovo speciale dedicato alla politica, che ha fatto saltare l'appuntamento con La Vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Per questo venerdì pomeriggio, invece, il Tg1 prenderà la linea in largo anticipo e già alle 16:05 sarà pronto a raccontare gli ultimi aggiornamenti alla formazione del nuovo governo.

Lo speciale Tg1 fa saltare Il Paradiso delle signore

Di conseguenza l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 21 ottobre risulta definitivamente cancellato e al momento non si sa ancora quando verrà recuperata la puntata prevista questo pomeriggio.

Al momento, infatti, la Rai non si è ancora espressa sull'episodio da recuperare, ma non si esclude che la soap opera possa essere trasmessa, in via eccezionale, sabato 22 ottobre.

Come era già capitato qualche volta in passato, l'episodio della soap con protagonisti Vittorio Conti e la perfida Adelaide di Sant'Erasmo potrebbe essere trasmesso nel pomeriggio di sabato.