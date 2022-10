Nuovi retroscena sul cast del Festival di Sanremo 2023: emerge la lista dei primi 20 concorrenti Big che sarebbero in lizza per entrare a far parte del cast di questa nuova edizione della kermesse canora.

Al timone dello show è confermata la presenza di Amadeus: il conduttore sarà il timoniero della sua quarta edizione di fila del Festival, dopo il clamoroso boom di ascolti della passata edizione, che ha totalizzato una media superiore al 60% di share.

Secondo quanto riportato sulle pagine del sito di Radio Deejay, per Sanremo 2023 Amadeus starebbe costruendo un cast "all star" per la categoria Big.

Chi ci sarà al Festival di Sanremo 2023: le scelte di Amadeus

Nel dettaglio, le prime anticipazioni su Sanremo 2023 riguardano i nomi dei due co-conduttori che saranno al fianco di Amadeus nel corso delle varie serate.

Il primo è Gianni Morandi, che sarà presente sul palco dell'Ariston per tutte e cinque le serate della kermesse musicale, e sarà ufficialmente il co-conduttore dello show al fianco di Amadeus.

Il secondo nome è quello di Chiara Ferragni: l'influencer sarà presente sul palco del Festival nel corso della prima e dell'ultima serata della kermesse canora trasmessa su Rai 1.

Retroscena cantanti Sanremo 2023: la lista dei 20 Big in lizza

Tuttavia l'attesa principale è incentrata sui nomi dei Big che entreranno a far parte del cast di questa nuova edizione.

Al momento sarebbero 20 i nomi dei Big all'attenzione del conduttore e direttore artistico della kermesse musicale.

A quanto pare, infatti, lo scopo di Amadeus sarebbe quello di riuscire a mettere in piedi un cast di stelle della musica italiana, così da poter dare il via a un torneo da brividi in grado di incuriosire e attirare ancora di più l'attenzione del pubblico.

Tra i nomi dei super Big che sarebbero corteggiati da Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo spiccano quelli di Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, Laura Pausini, Elisa e Giorgia.

Marco Mengoni, Lda e Alessandra Amoroso in lizza tra i cantanti di Sanremo 2023

Sempre secondo gli ultimi retroscena sul cast di Sanremo 2023, nella lista dei 20 Big potrebbero essere presenti anche Tiziano Ferro e Marco Mengoni.

Tra i nomi in lizza spiccano anche quelli di Paola e Chiara, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, Ariete, Madame.

Non mancherebbe la "quota Amici di Maria De Filippi" e quest'anno sul palco dell'Ariston potrebbe debuttare Alessandra Amoroso nella categoria Big, così come potrebbero arrivare Lda, Annalisa e Luigi Strangis, vincitore dell'ultima edizione del talent show Mediaset.