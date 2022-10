L'appuntamento con Sopravvissuti giunge al termine il prossimo martedì 1° novembre con la sesta e ultima puntata in prima visione assoluta.

I colpi di scena non mancheranno dato che, dopo settimane di indagini e di mezze verità, per i sopravvissuti arriverà il momento di far chiarezza su quello che è successo.

Spazio, in primis, alle vicende di Luca, interpretato da Lino Guanciale, che si ritroverà alle prese con un momento particolarmente complicato della sua vita dato che, assieme agli altri superstiti, si ritroverà costretto a custodire delle clamorose verità.

Cambio programmazione per il finale di Sopravvissuti su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la sesta e ultima puntata di Sopravvissuti rivelano che non bisognerà attendere lunedì 7 novembre per vedere il gran finale.

La Rai ha scelto di anticipare l'appuntamento conclusivo di questa prima stagione che, nel corso delle varie settimane di messa in onda, ha registrato una media di poco inferiore alla soglia dei tre milioni di spettatori.

Di conseguenza, dopo la quinta e penultima puntata di lunedì 31 ottobre 2022, ecco che il gran finale della serie è stato anticipato a martedì 1° novembre e dovrà vedersela con una partita di Champions League trasmessa live su Canale 5.

Un assalitore minaccia Luca e gli altri: anticipazioni Sopravvissuti sesta puntata

Ma cosa succederà nel corso di questa ultima puntata di Sopravvissuti? Le anticipazioni rivelano che sono in programma due nuovi episodi dal titolo "Fantasmi" ed "Espiazioni".

Luca e gli altri superstiti del naufragio dell'Arianna si ritroveranno a fare una terribile scoperta: c'è un assalitore che sta agendo alle loro spalle e che intende far loro del male.

Una persona anonima che potrebbe rivelarsi particolarmente crudele e, al tempo stesso, spietata con i vari sopravvissuti perché potrebbe conoscere quelle amare verità che fino ad oggi non sono mai venute a galla.

Luca protegge la sua famiglia: anticipazioni Sopravvissuti ultima puntata

Di conseguenza, Luca e i suoi compagni di avventura si renderanno conto che sono in serio pericolo di vita e questa volta non possono permettersi di compiere passi falsi.

Sì, perché l'assalitore pericoloso potrebbe mettere a repentaglio anche le vite dei familiari dei vari superstiti e in tal modo rendere tutto ancora più spietato e crudele.

Luca, quindi, si metterà subito all'opera per far sì che la sua famiglia non subisca minacce e soprusi. L'uomo si adopererà affinché sua moglie e le loro due bambine si trasferiscano in un luogo sicuro e protetto, al riparo da quella che potrebbe essere la follia di questo assalitore.

Luca nasconde verità inconfessabili: anticipazioni Sopravvissuti 1° novembre

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Sopravvissuti del 1° novembre, però, rivelano che proprio nel finale verrà fuori che il gruppo di superstiti, capitanato da Luca, non ha raccontato tutta la verità su quanto è successo in quei terribili giorni.

Luca e gli altri nascondono ancora delle verità inconfessabili sul disastro dell'Arianna: segreti che cercheranno in tutti i modi di non far emergere e quindi di tenere al riparo per evitare che venga messa in discussione la loro credibilità e quel racconto che fino ad oggi hanno portato avanti, quasi come se fosse un copione studiato a tavolino da tutti.

Come si evolverà, a questo punto, la situazione? I sopravvissuti verranno messi alle strette e costretti così a raccontare la verità su quanto è accaduto sull'Arianna? Lo scopriremo martedì sera nel gran finale della prima stagione in onda su Rai 1 dalle 21:30 circa.