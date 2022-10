Quella che è andata in onda mercoledì 19 ottobre è stata una puntata di Uomini e donne movimentata e ricca di colpi di scena. Le tante cose che sono accadute in studio tra i "veterani" del Trono Over, hanno fatto registrare un ascolto record e lo share ha superato il 28%. In queste ore è prevista una nuova registrazione, durante la quale potrebbero esserci interessanti sviluppi nella coppia formata da Ida e Alessandro, avvistati in atteggiamenti affettuosi all'aeroporto prima del ritorno in studio.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

Passano gli anni ma il successo di Uomini e Donne è quasi sempre dovuto alle storie d'amore dei "soliti noti". La puntata che è stata trasmessa su Canale 5 il 19 ottobre, infatti, ha fatto registrare un ascolto record soprattutto grazie alle dichiarazioni e ai ripensamenti che hanno avuto alcuni storici protagonisti del cast.

Mercoledì scorso, dunque, i telespettatori hanno assistito ad un improvviso dietrofront da parte di Alessandro: se all'inizio dell'appuntamento si è detto pronto a lasciare il dating-show in coppia con Roberta, poco più di mezz'ora dopo il cavaliere ha ammesso di essere innamorato di Ida.

Ad aiutare Vicinanza nella "confessione" che ha spiazzato sia il pubblico in studio che quello a casa, è stata Maria De Filippi, che sin da subito si è accorta che il ragazzo non era convinto di voler frequentare Di Padua lontano dai riflettori.

I numeri del pomeridiano di Uomini e Donne

La dichiarazione d'amore di Alessandro ad Ida, ha scatenato la delusa e rabbiosa reazione di Roberta che, dopo un iniziale silenzio, ha temporaneamente lasciato lo studio per nascondere le lacrime.

A seguire la puntata di Uomini e Donne interamente dedicata a questo "triangolo amoroso", sono stati oltre 2,6 milioni di spettatori, per uno share che ha superato il 28%.

I siti d'informazione, infatti, da questa mattina parlando di ascolti record per il dating-show di Maria De Filippi, che ancora una volta si riconferma leader della propria fascia oraria nonostante la concorrenza delle altre reti televisive.

Giovedì 20 ottobre, è stata mandata in onda la seconda parte di questo movimentato appuntamento con il Trono Over, e il pubblico è stato aggiornato sulla richiesta di uscire a cena che Vicinanza ha fatto a Platano.

Dopo aver ricevuto un bel "pressing" dalla conduttrice, dagli opinionisti e dai colleghi di parterre, il cavaliere napoletano ha chiesto ad Ida di andare a mangiare insieme quella sera stessa; la dama, lusingata dal corteggiamento del suo ex, ha accettato.

Attesa per le nuove anticipazioni di Uomini e Donne

Visto che la puntata che sta andando in onda in questi giorni è stata registrata un bel po' di settimane fa (attorno al 30 di settembre), i fan di Uomini e Donne già sanno cosa è successo dopo questi colpi di scena.

In un primo momento, infatti, Ida ribadirà di non provare un sentimento per Alessandro (anche dopo esserci uscita a cena una sera) ma, un po' a sorpresa, accetterà di frequentarlo ancora lontano dai riflettori.

Da quasi un mese, dunque, Platano e Vicinanza si stanno conoscendo in modo affettuoso (tant'è che l'altro giorno sono stati paparazzati dai passanti mentre si scambiavano baci all'aeroporto di Bergamo) e c'è chi ipotizza che a breve potrebbero lasciare la trasmissione in coppia.

Il 20 ottobre è prevista una nuova registrazione del dating-show (l'unica di questa settimana) e in serata trapeleranno le anticipazioni di quello che accadrà in studio: attesa per gli aggiornamenti su Ida e Alessandro, ma anche sulla presenza o meno di Riccardo nel parterre.