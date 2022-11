Chi saranno i nuovi giudici del serale di Amici 2022/2023? L'appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi prosegue su Canale 5 e si avvicina sempre più il momento della fatidica fase del serale, quella che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione.

Lo scorso anno c'era stata la conferma, per il secondo anno, degli stessi giudici, tra cui Stefano De Martino, che questa volta però - secondo alcune indiscrezioni - potrebbe lasciare lo show di Canale 5.

Confermato l'appuntamento con il serale di Amici 2022/2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 22 è confermato in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset nel corso della prossima stagione televisiva. Anche quest'anno sarà Maria De Filippi la timoniera dello show serale che, in questi anni, ha "sfornato" una miriade di artisti poi diventate delle "stelle" della musica italiana.

Le nuove puntate del serale di Amici saranno trasmesse nel corso della stagione primaverile su Canale 5 di sabato sera, proprio come è accaduto già nel corso delle ultime stagioni. E così, terminato l'appuntamento con C'è posta per te 2023, che partirà a gennaio, Maria De Filippi si dedicherà subito a questa nuova esperienza che la vedrà protagonista in prime time.

Retroscena sui giudici del serale di Amici 2022/2023

Ma chi saranno i nuovi giudici del serale? Nella passata edizione, Maria De Filippi aveva confermato per il secondo anno consecutivo il trio composto da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stash. Un trio che aveva conquistato il pubblico durante la ventesima edizione, tanto da convincere la padrona di casa dello show a puntare ancora una volta su di loro per la ventunesima edizione.

Tuttavia, in vista del serale di Amici 22 potrebbero esserci dei cambiamenti e a lanciare dei retroscena è stato Stefano De Martino.

Sarebbe in bilico Stefano De Martino nel cast di Amici 2022/2023

Il compagno di Belen Rodriguez, nel corso del 2023 sarà particolarmente impegnato in Rai: da febbraio sarà nuovamente al timone di Stasera tutto è possibile, confermato con un nuovo ciclo di appuntamenti dopo il grande successo di quest'anno.

In più, De Martino ha svelato che sarà anche protagonista a teatro di un nuovo show che lo vedrà impegnato in giro per l'Italia. Per tale motivo, la sua presenza al serale, sarebbe in bilico.

E intanto, ipotizzando i nomi dei prossimi nuovi giudici, i fan della trasmissione di Canale 5 fanno quelli di Giorgia, Can Yaman e Alessandra Amoroso. Nomi che per ora non trovano nessuna conferma da parte degli addetti ai lavori.