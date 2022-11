Martedì 29 novembre è andata in onda una nuova puntata di Amici 22, decisiva nel racconto delle giornate che precedono la prossima registrazione del talent show. I ragazzi sono stati spiazzati da una proposta drastica: Rudy Zerbi ha chiesto di eliminare sei allievi, i tre cantanti e i tre ballerini meno convincenti nelle gare in programma nel dodicesimo speciale. Ancora tensioni in casetta sulla sporcizia e sui turni di pulizie che non vengono rispettati da alcuni allievi.

Aggiornamenti dalla casetta di Amici

Il daytime di Amici del 29 novembre si è aperto con il riepilogo del provvedimento che Rudy ha richiesto per l'intera classe di quest'anno: il professore ha proposto alla produzione di mandare via gli ultimi tre classificati nelle prossime gare di canto e ballo, quindi sei allievi in totale.

L'insegnante ha precisato che nessuno degli eliminati potrà usufruire del banco del pubblico, un'opportunità che fino a oggi è stata data solamente ad Asia Bigolin per un paio di settimane.

I ragazzi hanno definito ingiusta la richiesta di Zerbi, perché i voti della prossima puntata potrebbero non coincidere con chi collabora meno nelle faccende domestiche: da qui sono nate varie discussioni in casetta, con Niveo pronto a difendersi dalle critiche dei compagni che sostenevano che non ha pulito quanto avrebbe dovuto.

Discussioni tra i protagonisti di Amici

Oltre a Niveo, un altro allievo indicato dalla produzione come uno di quelli che pulisce meno è Mattia Zenzola. Dopo essere stato rimproverato da Todaro e da Maria De Filippi, il ballerino ha litigato con Ramon, Gianmarco e altri per discolparsi dalle critiche.

"Io ho la coscienza pulita, la sfida l'ho fatta", ha ripetuto più volte il ballerino in casetta.

Il pomeridiano del 29 novembre è continuato con un incontro in studio tra allievi e professori. Zerbi ha ribadito la sua proposta di eliminare definitivamente sei titolari (tre cantanti e tre ballerini), poi la parola è stata data ai ragazzi.

Tommy Dali, NDG, Samu, Aaron, Gianmarco e Piccolo G si sono "candidati" a un provvedimento diverso da quello richiesto da Rudy, come una sfida o una punizione che non coinvolga tutta la classe.

Mattia e Niveo si sono rifiutati di rientrare nel gruppo dei quelli che meritano una punizione per le mancate pulizie, tant'è che sono stati definiti "imboscati": Raimondo ha strigliato l'alunno del suo team per il poco coraggio che ha dimostrato non prendendosi le proprie responsabilità.

Il responso della commissione interna di Amici

Tutti i professori hanno espresso un parere sulla questione che da giorni è sulla bocca di tutti all'interno della scuola di Amici: alla fine Rudy ha chiarito che non farà passi indietro e che la sua proposta alla produzione rimane quella di eliminare sei allievi nella prossima puntata (registrata il 1° dicembre e in onda la domenica successiva).

Pioggia di critiche per Mattia sia da parte dei ragazzi che degli insegnanti, che alla fine hanno ottenuto l'inclusione del ballerino di latinoamericano nel gruppo di chi è responsabile della sporcizia che c'è in casetta (anche se il giovane ha lasciato il banco a fatica e dopo aver ricevuto parecchie pressioni anche dal suo tutor Raimondo Todaro).

La commissione interna ha ascoltato le ragioni di tutti e si è presa del tempo per decidere se accettare o meno il provvedimento di Zerbi.

Gli otto talenti che si sono candidati a una punizione sono stati invitati a tornare nella loro abitazione, nell'attesa che tutto il corpo docente emetta un verdetto sulle plurime esclusioni che Rudy ha chiesto che ci siano nel dodicesimo speciale.