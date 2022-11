Oggi, martedì 16 novembre 2022, è nato il primogenito di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, il bambino è stato chiamato Thiago. Ad annunciare la notizia sono stati i genitori stessi con una foto pubblicata sui loro rispettivi profili Instagram. Lo scatto, che ritrae il neonato tra le braccia di papà Mattia, ha raccolto diversi messaggi d'auguri da parte di tanti vip italiani, dalla soubrette Guendalina Canessa all'influencer Taylor Mega.

Lo scatto e i messaggi di auguri ai neo genitori su Instagram

"Benvenuto amore di mamma e di papà. Ti amiamo da morire" ha esordito così Chiara Nasti, annunciando la nascita del suo primo figlio avuto dal compagno Mattia Zaccagni.

Nei mesi precedenti, l'influencer partenopea è stata spesso criticata dagli haters per i suoi chili presi in gravidanza e per il suo gender reveal party allo Stadio Olimpico, una festa per svelare ai propri fan che aspettava un maschietto. L'attesa è terminata questa mattina con l'annuncio ufficiale, in cui diversi personaggi famosi hanno espresso i loro auguri per la giovane neo mamma Chiara. Tra questi, la showgirl e opinionista Guendalina Canessa che ha commentato: "Finalmente, goditi questo bellissimo viaggio! Che meraviglia". Anche la blogger Federica Riccardi ha espresso la sua felicità per i neo genitori, salutando il piccolo Thiago così: "Ciao bambolotto meraviglioso. Tu regalerai nuova vita a mamma e papà.

Auguri ragazzi". E' infine arrivato anche il commento della collega friulana Taylor Mega, che ha scritto: "Congratulazioni. Benvenuto a Thiago, che sarà fortunatissimo ad avervi come genitori".

Chi è Chiara Nasti, carriera da blogger e in tv

Nata a Materdei, rione di Napoli il 22 gennaio 1998, Chiara Nasti ha esordito come blogger all'età di quindici anni, aprendo il suo sito personale.

In poco tempo ha conseguito un notevole successo diventando nota per i suoi scatti in cui condivideva la sua vita quotidiana e i suoi consigli di moda e bellezza. Nel 2014 è stata invitata come ospite nel programma Chiambretti Night Show, condotto da Piero Chiambretti su Rete 4. Nello stesso anno ha pubblicato Nastilove, diario di una fashion blogger, il suo primo libro in cui sono racchiusi tutti i suoi consigli di stile e di outfit.

Ha inoltre presentato gli Italian MTV Awards ed è stata scelta come reporter per gli European MTV Awards, tramite un sondaggio su Instagram. E' stata poi ritenuta una delle web influencer più importanti d'Italia assieme alla cremonese Chiara Ferragni. Nel 2018 è approdata come naufraga sull'Isola dei famosi, edizione del reality show condotta da Alessia Marcuzzi su Canale 5, che però abbandonò dopo una settimana di permanenza.