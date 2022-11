Da quando è diventata un'alleata di Antonella, Oriana sembra aver preso in antipatia tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip con i quali Fiordelisi non va d'accordo. Micol, ad esempio, l'altra sera è stata pesantemente criticata per la sua igiene personale: la venezuelana ha chiesto ad Edoardo come ha fatto a stare con una ragazza che si laverebbe poco, soprattutto i capelli.

Frecciatine alla protagonista del Grande Fratello Vip

Dopo un iniziale antipatia, tra Oriana e Antonella è nato un sodalizio che sembra creare parecchio chiacchiericcio sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip.

Pur di sostenere la nuova amica, infatti, la venezuelana ha preso di mira Micol, la concorrente con la quale Fiordelisi ha avuto più da ridire nell'ultimo periodo.

Nel chiacchierare in giardino con quelli che i fan hanno ribattezzato "donnalisi", l'influencer Marzoli ha detto di Incorvaia: "Io non so come Edoardo ha fatto a stare con quella ragazza".

"L'altro giorno l'ho pettinata e mi sono accorta che aveva i capelli sporchissimi. Non li lava mai e questo mi fa schifo", ha aggiunto la vippona tra le risate dei presenti.

"Si vede da lontano che sono sporchi e io le ho pure chiesto se li avesse lavati o se l'avesse fatto in generale da quando è qui dentro".

Il parere del pubblico del Grande Fratello Vip

Antonella ha avallato la tesi di Oriana confermando che i capelli di Micol sarebbero spesso sporchi, una cosa di cui si è accorta anche lei da quando la compagna d'avventura ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Edoardo, interpellato su come abbia fatto ad avere un flirt con Incorvaia, prima ha riso e poi ha spiegato: "Questa cosa non ha niente a che fare con la mia storia.

Mica le ho mai pettinato i capelli, quindi non so se ce li ha sporchi o puliti".

Ancora una volta, Donnamaria non si è sbilanciato in quanto ha accontentato la gelosa fidanzata ridendo delle cose poco carine che Marzoli stava dicendo sulla sua ex fiamma, e poi ha precisato che a lui questi particolari non interessano e quindi non ci fa caso come le donne.

Tensioni al Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che Micol viene criticata da Antonella e da Oriana: qualche giorno fa, infatti, la napoletana ha sostenuto che la ex di Edoardo sarebbe molto diversa "dal vivo" rispetto alle foto che pubblica su Instagram.

Fiordelisi, infatti, ha accusato Incorvaia di modificare le sue immagini social con FaceApp, un'applicazione che elimina i difetti e rendere viso e corpo perfetti.

I fan del Grande Fratello Vip hanno contestato questa critica dell'influencer, anche perché anche lei non si mostrerebbe per come è realmente sui social network.

Queste ultime settimane, comunque, sono state molto difficili per la 24enne che, da preferito del pubblico. è diventata una delle meno apprezzate.

La storia d'amore con Edoardo, i dubbi sull'ex fidanzato Gianluca, l'atteggiamento poco accogliente con Micol e tanto altro hanno fatto scivolare Antonella nelle "retrovie": non a caso, infatti, lunedì scorso è stata fischiata spesso in diretta e chiunque le andasse contro, veniva applaudito con calore dalle persone presenti in studio.

In risposta ai fischi che ha ricevuto, la giovane ha detto: "Io ricevo tanti aerei, quello è il vero pubblico per me".

Insomma, l'avventura della napoletana tra le mura di Cinecittà si complica e sarà difficile per lei riconquistare i tanti punti persi nell'ultimo periodo, ovvero da quando molti suoi comportamenti non sono piaciuti ai telespettatori, che in poco tempo l'hanno rimpiazzata prima con Nikita e poi con il simpatico Edoardo Tavassi.