Veronica scopre Ezio in dolce compagnia con Gloria nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7? L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 prosegue con successo in prima visione assoluta e, i colpi di scena non mancheranno.

Spazio in primis alle vicende di Ezio che, dopo l'ennesimo scontro con Umberto, deciderà di licenziarsi dalla ditta Palmieri.

L'uomo, però, preferirà non dire nulla alla sua promessa sposa Veronica bensì deciderà di confidarsi e aprire il suo cuore all'ex Gloria.

Ezio si licenzia e inganna Veronica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Ezio si ritroverà ai ferri corti con Umberto: da qui la decisione di licenziarsi definitivamente e rinunciare così al suo posto di lavoro all'interno della ditta Palmieri.

Inizialmente, però, Ezio preferirà mantenere il segreto con i suoi familiari e metterà al corrente di questa decisione solo la sua ex Gloria.

Una rivelazione che finirà per farli riavvicinare, dato che Gloria si rivelerà un supporto morale per il padre di Stefania, tanto da consigliargli di mettersi in proprio e aprire un'attività tutta sua.

Ezio e la sua ex Gloria sempre più complici nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore

Col passare dei giorni, complici anche i dubbi che cominceranno ad affollare la sua mente, Ezio deciderà di parlarne apertamente anche con Veronica, sua figlia Stefania e con Gemma.

Colombo informerà tutti del suo licenziamento ma, al tempo stesso li rassicurerà dicendo loro che ha intenzione di mettere in atto un "piano B".

Intanto, Ezio sarà sempre più vicino a Gloria, dato che la sua ex lo spronerà a non mollare la presa e a portare avanti il suo sogno legato al voler mettersi in proprio.

Veronica scopre Ezio in intimità con Gloria ne Il Paradiso delle signore 7?

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Veronica si ritroverà ad assistere ad una scena, riguardante proprio Ezio, che finirà per deluderla profondamente.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che nel momento in cui Veronica si convincerà del fatto di voler chiedere ad Ezio di tornare a vivere con lei, si troverà di fronte ad un episodio che la lascerà senza parole.

La donna, a quel punto cambierà idea e non si esclude che Veronica possa aver scoperto Ezio in un momento di intimità con la sua ex Gloria.

Del resto, visto il feeling speciale che si è venuto di nuovo a creare in questi giorni, non si esclude che Ezio possa cedere tra le braccia della mamma di Stefania e lasciarsi andare a quella passione che, forse, non si è mai spenta definitivamente.