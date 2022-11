Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il Paradiso delle signore relative agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 21 al 25 novembre 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sui problemi lavorativi di Ezio Colombo, sulle confidenze fra lui e Gloria, sul ritorno di Alfredo, sulla rottura fra Flora e Umberto e sull'interesse di Vito per Maria.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore

Ezio Colombo deciderà di trovarsi un nuovo lavoro prima di confessare a Veronica di essersi licenziato dalla ditta Palmieri.

Gloria lo verrà a sapere e cercherà di convincere l'ex marito a rendere pubbliche le sue dimissioni. L'uomo la ascolterà e successivamente convocherà Veronica, Gemma e Stefania per informarle del suo licenziamento e di aver ricevuto una proposta di lavoro che intende accettare. L'uomo vorrebbe mettersi in proprio, ma confiderà a Gloria che il suo desiderio potrebbe non avverarsi.

Alfredo ritornerà a Milano dopo essere guarito da una frattura al braccio e si renderà conto che fra Vito e Maria potrebbe nascere qualcosa: pertanto tenterà di convincere l'amico a farsi avanti con l'amata, inoltre lo stesso Alfredo tenterà di invitare Irene a uscire a cena, ma senza fortuna.

Umberto vuole riconquistare Flora

Umberto tenterà di riconquistare Flora dopo la loro rottura, ma lei si rifiuterà di ascoltarlo per poi confidarsi con Marcello, ancora sofferente per Ludovica. Adelaide si renderà conto che fra il Guarnieri e la Ravasi è successo qualcosa e chiederà a Marcello di raccontargli la verità. Matilde sarà molto triste per la discussione avuta con Vittorio, mentre quest'ultimo inizierà a temere che la Frigerio possa lasciare il Paradiso.

Giungerà in negozio la tragica notizia che il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy è stato assassinato. L'avvenimento sconvolgerà Vittorio. Matilde se ne renderà conto e andrà a trovarlo a sorpresa. Adelaide deciderà di organizzare una commemorazione per Kennedy al Circolo e chiederà ad Umberto di aiutarla.

Nel frattempo, Flora abbandonerà la suite che condivideva con Guarnieri e poi confesserà a Marcello di amare ancora Umberto.

A quel punto, il giovane le consiglierà di riappacificarsi con il fidanzato. Flora deciderà di seguire il consiglio dell'amico e si recherà al Circolo per incontrare Umberto ma lo troverà in compagnia della contessa. Successivamente, nel tentativo di riconquistare la giovane Ravasi, Guarnieri le regalerà un anello di fidanzamento.

Maria accetta un appuntamento con Vito

Dopo aver ricevuto un biglietto da Vito, Maria accetterà di recarsi all'appuntamento che non si svolgerà come l'uomo si aspettava. Nonostante ciò, Vito non si rassegnerà e inviterà Maria per una seconda volta.

Elvira tenterà di capire come sta Salvatore, mentre Veronica si sentirà pronta ad accogliere Ezio in casa grazie alle rassicurazioni di Don Saverio.

Anche se, dopo aver assistito a qualcosa di inaspettato, la donna cambierà improvvisamente idea.

Infine Marco riceverà un'importante proposta di lavoro, mentre Adelaide cercherà conforto in Marcello dopo aver saputo che Umberto ha regalato l'anello a Flora.