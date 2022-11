Due puntate avvincenti movimenteranno Il Paradiso delle Signore nei giorni 22 e 23 novembre. Entrambi gli appuntamenti verranno trasmessi al solito orario su Rai 1, alle 16:05 circa, senza subire variazioni legate ai Mondiali di calcio in Qatar. In queste due giornate nella daily soap verrà dato spazio alla vicenda dell'assassinio di J.F Kennedy, morto a Dallas il 22 novembre 1963, e in suo onore verrà organizzato un evento al Circolo, che porterà a una sorta di tregua tra Adelaide di Sant'Erasmo e Umberto Guarnieri. Tutto ciò accadrà mentre Flora troverà conforto da Marcello e lascerà la suite in cui ha alloggiato insieme al commendatore.

Al negozio farà rientro Alfredo, il quale finirà per notare un particolare dettaglio riguardante Maria e Vito. Sempre Alfredo porterà avanti la sua corte a Irene, ma riuscirà a conquistarla? Nel frattempo Ezio riunirà Stefania, Gemma e Veronica per dar loro una notizia importantissima.

Episodio 22 novembre de Il paradiso delle signore: Marcello e Flora si consolano a vicenda

Dopo aver rassegnato le dimissioni presso la ditta Palmieri, Ezio Colombo vorrà voltare pagina e trovare un altro impiego, ma senza farne parola a Veronica. Nonostante i tentativi di Gloria che lo spingerà a essere onesto con la sua fidanzata, Ezio condividerà con lei i suoi progetti riguardo il denim.

Marcello e Flora finiranno per consolarsi a vicenda, parlando delle rispettive sofferenze sentimentali, chi per Umberto Guarnieri e chi per Ludovica Brancia.

Intuendo che tra Flora e il suo ex sia successo qualcosa, la contessa di Sant'Erasmo chiederà informazioni a Barbieri.

Archiviato l'infortunio che lo ha costretto a prendersi una pausa dal lavoro, Alfredo noterà che tra Vito e Maria ci sia un certo interesse, perciò spingerà il contabile del negozio a farsi avanti con la giovane Puglisi.

Nel frattempo Alfredo chiederà a Irene un appuntamento, ma i suoi tentativi andranno a vuoto. Spazio anche a Vittorio Conti, che rivelerà a Matilde il suo desiderio di voler continuare a collaborare con lei. Intanto il mondo sarà spiazzato dalla notizia dell'assassinio di J.F Kennedy, presidente degli USA.

Episodio 23 novembre de Il paradiso delle signore: tregua tra Adelaide e Umberto

Adelaide sarà alle prese con i preparativi di un evento al Circolo, volto a omaggiare Kennedy. In tale circostanza tra Umberto e Adelaide ci sarà una tregua, infatti la contessa gli chiederò di affiancarla durante l'evento. Flora lascerà l'abitazione in cui ha vissuto per lungo tempo con il Commendatore Guarnieri, mentre Gloria deciderà di dare una mano al suo ex, che sarà intenzionato a mettersi in proprio, Ezio riunirà Veronica, Gemma e sua figlia Stefania per metterle al corrente del suo licenziamento e dei progetti lavorativi che ha in cantiere.