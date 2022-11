Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore dal 28 novembre al 2 dicembre. L'appuntamento con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 subirà delle modifiche legate all'inizio dei Mondiali di calcio, che troveranno ampio spazio nel daytime della rete ammiraglia.

Di conseguenza, gli spettatori e appassionati della soap opera ambientata nel celebre grande magazzino milanese, dovranno fare i conti con delle importanti novità legate alla messa in onda.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 28 novembre-2 dicembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai in daytime per i Mondiali di calcio 2022, prenderà il via a partire dal prossimo lunedì 28 novembre.

L'appuntamento con la soap opera in prima visione assoluta risulta sospeso dal 28 novembre al 2 dicembre per la prima settimana di stop.

La fascia oraria che va dalle 16:00 in poi, infatti, sarà occupata dalle partite dei Mondiali di calcio che di conseguenza porteranno ad uno stop per quanto riguarda la messa in onda delle puntate inedite su Rai 1.

Tale stop per Il Paradiso delle Signore 7 durerà complessivamente due settimane: anche dal 5 al 9 dicembre 2022 non saranno trasmessi i nuovi episodi in prima visione assoluta.

Stop di due settimane per Il Paradiso delle signore: la soap si ferma per i Mondiali

L'appuntamento inedito con le nuove puntate della soap, dopo lo stop di due settimane, riprenderà regolarmente a partire da lunedì 12 dicembre, come sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio, dalle 16 alle 17 circa.

In attesa di questa sospensione, però, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che presto arriveranno su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena e sorprese.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Umberto Guarnieri che, dopo aver intrapreso un nuovo percorso di vita al fianco di Flora Ravasi, si ritroverà a fare i conti con una brutta notizia del tutto inaspettata e inattesa.

Umberto viene lasciato da Flora: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

La stilista del grande magazzino milanese, di punto in bianco, deciderà di troncare la loro relazione e annuncerà così la fine della loro storia d'amore.

Un vero e proprio "colpo al cuore" per Umberto che, di punto in bianco, vedrà la sua vita cambiare radicalmente e si renderà conto che dovrà lottare per cercare di riconquistare di nuovo l'amore della donna.

E così, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Umberto cercherà di spiazzare positivamente la giovane regalando un anello di fidanzamento a Flora.

In questo modo, quindi, proverà a stupirla sperando di mettere fine ai suoi dubbi: ci riuscirà oppure no? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti di questa settima stagione.