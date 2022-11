Stanca di ricevere messaggi e segnalazioni sui tradimenti dell'ormai ex marito Salvatore Di Carlo, Teresa Cilia ha deciso di prendere di nuovo la parola sui social cercando di distaccarsi il più possibile dall'ex corteggiatore di Uomini e donne e spiegando per la prima volta per sommi capi i motivi che l'hanno condotta a porre fine al suo matrimonio. Dopo sei anni da marito e moglie, infatti, Teresa e Salvatore hanno diviso le proprie strade e mentre l'ex tronista sembra intenzionata a riprendersi in mano la sua vita concentrandosi su se stessa, pare che al contrario Di Carlo abbia in corso una nuova frequentazione.

Anzi, sui social si sono moltiplicate le segnalazioni dei fan che parlano di ripetuti tradimenti di Di Carlo ai danni della moglie. A riportarli è stata Deianira Marzano, così Cilia ha deciso di chiarire alcuni punti che le stanno particolarmente a cuore.

Teresa stanca delle segnalazioni sull'ex marito

"Io di questa storia non ne sapevo nulla, di queste frequentazioni che aveva il mio ex marito durante la nostra storia non le conoscevo, le sto conoscendo ora insieme a voi", ha esordito Teresa sui social precisando di essere stanca della situazione e soprattutto di essere indicata come colei che era a conoscenza dei presunti tradimenti e continuava la sua vita matrimoniale come se nulla fosse.

In ogni caso, adesso, l'ex tronista si è detta propensa a credere a tutte le dicerie, considerando tutto ciò che le è accaduto.

"Non mi devo vergognare di niente", ha proseguito la siciliana che ha detto di essersi sempre comportata da vera signora. "Quello che si deve vergognare eventualmente è lui", ha poi asserito Teresa dalle cui parole traspare oltre che fastidio anche stanchezza per il modo in cui deve continuare a difendere la sua dignità di donna.

"Io e Salvatore ci siamo lasciati perché ho scoperto altre cose, ho scoperto dei messaggi", ha svelato Teresa.

Lo sfogo di Teresa: 'Dio mi ha salvato'

Proseguendo nel suo sfogo, Teresa ha poi affermato che non è cambiata nell'ultimo periodo come sostengono alcuni fan ma che per rispetto al suo matrimonio prima si comportava in maniera adeguata.

Adesso, invece è libera e non deve più rendere conto a nessuno. L'ex tronista UeD non si è risparmiata nemmeno nel commentare le ultime foto che vedono il suo ex marito in compagnia di una bella mora. "Le cose brutte le lascio agli altri, quello che lascio io lo prendono gli altri", ha detto fiera di se stessa Cilia.

"Non ho perso nulla", ha poi aggiunto Teresa. "Penso che Dio mi ha preso per i capelli e mi ha salvata", ha concluso l'ex tronista che ha precisato che se un domani a Salvatore dovesse mancare, se ne farà una ragione. Una presa di posizione netta quella di Teresa, che pare sempre più intenzionata a prendere le distanze dall'ex marito.