Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni sulle prossime puntate del daily drama partenopeo confermano che si parlerà ancora a lungo di Lia e del suo segreto. In particolare è stato svelato un dettaglio molto importante in merito al tesoro della famiglia ebrea.

A quanto pare qualcuno ha effettivamente trovato questo tesoro, ma chi potrebbe mai essere questo personaggio definito, semplicemente, molto familiare? A seguire le varie teorie.

I gioielli sono spariti dall'appartamento di Alberto

Da poco è stato svelato che la stanza segreta è vuota.

Lia (Giuliana Vigogna) e Diego (Francesco Vitiello) hanno appurato che non ci sono gioielli al suo interno. In fondo, ammesso che fossero lì, è verosimile che siano stati trovati da qualcun altro o che siano andati perduti nel corso degli anni, ma è andata davvero così?

Risulta evidente che gli sceneggiatori di Upas abbiano investito fin troppe risorse nella storyline del tesoro per poi chiuderla in fretta e furia in modo così banale. Tale narrazione è iniziata già in estate e inoltre il personaggio di Lia era stato affidato a un'attrice nota e carismatica come Chiara Mastalli. Quest'ultima ha poi lasciato il suo posto a Giuliana Vigogna, ma poco conta.

Tale trama è indubbiamente destinata a durare a lungo e a incidere sulle vicende future.

A questo punto cosa potrebbe essere successo?

Un posto al sole, anticipazioni dal 14 al 18 novembre: un personaggio familiare ha trovato il tesoro

Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano poco su questa vicenda, ma rivelano alcuni dettagli decisamente interessanti. A quanto pare un personaggio familiare ha già trovato i gioielli.

Queste poche informazioni contengono numerosi dati. In primis viene chiarito che il tesoro è reale e comprende dei preziosi, anche se di valore ancora indefinito. In secondo luogo qualcuno l'ha già trovato, ma ha tenuto la notizia per sé. Il termine familiare non può essere stato usato a caso, indica quindi un personaggio molto noto, ma che dovrebbe appartenere alla schiera dei buoni.

Questo indizio sembra portare a Clara (Imma Pirone). La ragazza rientrerà nei prossimi episodi ed è chiaro che avrà accesso a quell'appartamento. La giovane Curcio è una ragazza onesta, ma dinanzi a un ritrovamento simile potrebbe tentennare e decidere di tenere i gioielli per la sua famiglia. In fondo il ritrovamento avverrebbe nella casa del suo compagno. Altresì probabile che dica la verità ad Alberto, ma come reagirebbe Lia?

Nelle prossime puntate la cameriera di casa Ferri, dopo aver esaurito la sua missione, sarà intenzionata a lasciare Palazzo Palladini. A quanto pare, però, Diego la convincerà a restare. Questo potrebbe portarla a uno scontro con Alberto, che si farebbe ancora più interessante laddove Lia risulti una Palladini.

Ovviamente si tratta solo di ipotesi ed è giusto considerarne anche altre.

Da Mastro Peppe alle gemelle: tutte le persone che potrebbero aver trovato il tesoro

In quasi un secolo chiunque potrebbe aver trovato il tesoro, ma il termine familiare e la narrazione portano a pensare che sia qualcuno presente attualmente, con buona pace della Contessa Federica o di altri condomini celebri del passato.

All'appartamento di Alberto hanno avuto accesso Raffaele, Diego e Renato, ma loro sembrano essere al di sopra di ogni sospetto. Stesso ragionamento per i bimbi che sarebbero corsi dai genitori subito.

Discorso un po' diverso per Mastro Peppe. L'uomo potrebbe aver scoperto il tesoro e, in un attimo di debolezza, aver deciso di tenerlo per sé.

Occhio anche alla gemella Micaela, che in questi giorni spingerà per affittare quell'appartamento.

Per finire è giusto aggiungere Alberto Palladini alla schiera dei personaggi che potrebbero aver trovato il tesoro. Se il termine familiare fosse inteso solo nel senso di noto, lui sarebbe in cima alla lista dei sospetti. Lui forse conosceva il racconto della famiglia ebrea attraverso sua mamma e potrebbe avere anticipato tutti.