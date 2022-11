Passano gli anni, ma le puntate di Uomini e Donne sono incentrate quasi sempre sui "soliti noti". Questo è un pensiero che condividono molti spettatori, gli stessi che nelle ultime ore si sono esposti sui social network per dirsi stanchi dell'eccessivo spazio che viene concesso a Ida Platano ogni giorno: la maggior parte del tempo a disposizione, infatti, viene dedicato alla dama di Brescia e ai suoi controversi rapporti con Alessandro Vicinanza e soprattutto con Riccardo Guarnieri.

La 'rivolta' del pubblico di Uomini e Donne

Un tempo era Gemma Galgani la protagonista indiscussa della versione senior di Uomini e donne; la torinese monopolizzava interi appuntamenti con i suoi amori tormentati, e questo faceva storcere il naso a gran parte degli spettatori.

Oggi, la situazione è un po' cambiata perché al centro delle dinamiche del Trono Over c'è un'altra dama storica: Ida Platano, infatti, da un paio di stagioni è la "regina" incontrastata del dating-show e ha preso il posto della 72enne, che ormai si è quasi ridotta a ricoprire il ruolo di "comparsa" nel cast.

La scelta di Maria De Filippi di dedicare alla bresciana la maggior parte del tempo a disposizione in ogni puntata, non piace più a gran parte dei fan della trasmissione, che ultimamente si stanno sfogando sui social per chiedere un'inversione di tendenza nella scala gerarchica dei personaggi più discussi del format.

I commenti contro la parrucchiera di Uomini e Donne

Giovedì 17 novembre è andata in onda l'ennesima puntata quasi totalmente dedicata a Ida, Alessandro e Riccardo, il "triangolo" che da mesi monopolizza le dinamiche del Trono Over.

Mentre in tv venivano mostrati i soliti battibecchi tra la dama e i due cavalieri, sui social network montava una protesta per l'eccessivo spazio che viene concesso ai tre, ma soprattutto alla parrucchiera.

"Non se ne può più", è questo il commento maggiormente condiviso dagli spettatori di Uomini e Donne che vorrebbero assistere anche a qualcosa di nuovo ogni tanto, magari a racconti con protagonisti diversi del parterre.

Le quotazioni di Platano, dunque, stanno scendendo vertiginosamente: se in passato era considerata uno dei personaggi più amati dal pubblico, di recente la bresciana ha perso parecchi consensi e chi era un suo fan si è stancato di guardare sempre le stesse cose.

I rumor sul ritorno a Uomini e Donne

Tra chi ha commentato negativamente la "supremazia" di Ida nelle puntate di Uomini e Donne, c'è anche chi si è detto impaziente di assistere alla sua imminente uscita di scena.

Come ha anticipato il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, a partire da mercoledì 23 novembre sarà trasmessa su Canale 5 la registrazione del dating-show in cui Ida andrà via dal format insieme ad Alessandro. I due si sono fidanzati oltre due settimane fa, ma il pubblico televisivo non ha ancora visto quel momento.

Una teoria piuttosto accreditata, inoltre, è che la redazione potrebbe aver suggerito a Platano di lasciare momentaneamente il programma per riguadagnare consensi, anche perché negli ultimi mesi sono aumentati a dismisura i suoi "detrattori".

A credere che la storia d'amore tra Ida e Vicinanza possa durare, però, sono davvero in pochi. La maggior parte dei fan è certa che a breve (probabilmente dopo la pausa natalizia) i due torneranno in studio per annunciare la loro rottura, rientrando nel parterre per riprendere le dinamiche lasciate in sospeso lo scorso 4 novembre.

Attualmente, infatti, il protagonista delle registrazioni è Riccardo Guarnieri, l'unico a movimentare un po' le puntate con le sue brevi e discusse frequentazioni.