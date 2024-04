Sono passati pochi giorni da quando i fan di Uomini e donne sono stati spiazzati dall'anticipazione sull'eliminazione di Mario Cusitore. Il 22 aprile Ida Platano ha mandato via il corteggiatore dopo aver scoperto che l'ultima segnalazione sul suo conto era fondata e che quindi lui è stato davvero in un B&B con una ragazza. Dalla fine di quella registrazione lo speaker radiofonico ha fatto calare il silenzio sul suo profilo social, tramite il quale non si fa vivo né con foto né con video da martedì scorso.

La scelta di Mario dopo le ultime riprese

Il 25 aprile sono trascorsi tre giorni dalla registrazione di U&D in cui Ida ha scelto di eliminare Mario dopo una lunga lite al centro dello studio. La tronista si è arrabbiata tantissimo quando ha sentito il suo pretendente ammettere una cosa che ha negato per settimane, ovvero che è stato al B&B dove una signora ha detto di averlo visto all'inizio del mese insieme ad una ragazza con i capelli biondi.

Le anticipazioni di questa puntata che andrà in onda a maggio su Canale 5, inoltre, svelano che Cusitore è andato via furioso ma dopo aver precisato che tra lui e la giovane della segnalazione non sarebbe accaduto nulla.

Il giorno dopo lo speaker radiofonico non era agli studi Elios, ma è stato mostrato un filmato in cui ha ribadito di non essere stato con Melissa, bensì di averla raggiunta in albergo per aiutarla a sposarsi in una città che non conosce, Napoli.

Lo sfogo della tronista su Instagram

Dal giorno in cui è stato eliminato da U&D Mario non si è più fatto vivo sui social network: da oltre tre giorni, dunque, sul profilo Instagram del corteggiatore non compaiono nuovi contenuti, né cose riguardanti il programma né altre sul suo privato.

Prima di questo evento che ha cambiato il suo percorso in tv, infatti, Cusitore pubblicava spesso foto o video, magari per condividere con i follower momenti della sua quotidianità o riflessioni che alcuni collegavano alla conoscenza con Ida.

A proposito della tronista il 24 aprile è tornata a parlare accennano al momento no che sta vivendo ma ovviamente senza fare precisi riferimenti a quello che è successo nelle ultime registrazioni del dating-show (non lo può fare per regolamento finché le puntate non vanno in onda su Canale 5).

Platano ci ha tenuto a ringraziare i suoi fan per l'affetto che le hanno dimostrato dall'inizio del suo percorso fino ad ora, quando sembra essersi concluso senza un lieto fine.

Le frecciatine di Pierpaolo Siano

Se Mario preferisce rimanere in silenzio Pierpaolo sta usando spesso i social network per commentare in modo indiretto quello che è accaduto nelle ultime registrazioni di U&D.

Il 22 aprile l'imprenditore di Avellino ha postato una storia mettendo in evidenza due emoticon della risata (i fan l'hanno interpretata come una frecciatina a Mario per quello che si è venuto a sapere del suo incontro al B&B), il giorno dopo ha condiviso sul suo profilo la frase "sempre a testa alta".

Siano ha abbandonato il programma e la conoscenza con Ida martedì scorso e da quello che sta pubblicando su Instagram non sembra intenzionato a cambiare idea.