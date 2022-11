Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di novembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per nuovi dissidi che avranno come protagonisti Ida e Riccardo.

Ancora una volta, i due protagonisti del trono senior si ritroveranno ai ferri corti, l'uno contro l'altro e questa volta il cavaliere si ritroverà a rifiutare definitivamente la sua ex fidanzata.

Spazio anche alle vicende della tronista Lavinia che, dopo essersi trovata a fare i conti con un rifiuto da parte del corteggiatore Alessio Campoli, deciderà di "passare all'azione".

Ida e Riccardo ancora ai ferri corti: anticipazioni Uomini e donne novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del mese di novembre rivelano che tra Ida e Riccardo arriverà il momento della resa dei conti finale.

Sebbene la dama siciliana abbia scelto di intraprendere un nuovo percorso sentimentale al fianco di Alessandro, in studio non mancheranno i continui battibecchi con il suo ex storico Riccardo.

Tra i due voleranno frecciatine che li porteranno costantemente a battibeccare in studio nel corso delle nuove puntate del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Ma, questa volta, Ida prenderà in mano le redini della situazione e chiederà una prova d'amore importante al suo ex fidanzato.

Riccardo rifiuta la sua ex Ida: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida chiederà a Riccardo di scriverle un bigliettino in cui confessa di essere ancora innamorato di lei.

Peccato, però, che la reazione del cavaliere del trono over non sia stata delle migliori. Riccardo si è rifiutato di acconsentire a tale richiesta di Ida e, di conseguenza, ha rifiutato la dama stessa.

Il cavaliere non ha voluto fare questa dichiarazione d'amore nei confronti della sua ex, dando prova del fatto che tutto sommato non prova più dei sentimenti forti nei confronti di Ida.

Sta di fatto che, questo rifiuto da parte di Riccardo Guarnieri ha riacceso di nuovo le diatribe in studio, dato che Ida e Guarnieri si sono ritrovati ancora una volta a discutere e polemizzare per il loro tormentato passato, che non riescono a lasciarsi alle spalle.

Lavinia si riprende Alessio: anticipazioni Uomini e donne novembre

E poi ancora, le anticipazioni di queste nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse durante il mese di novembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Lavinia.

La tronista si ritroverà a fare i conti con il rifiuto da parte di Alessio Campoli: dopo un'esterna fatta insieme, il pretendente annuncerà di volersi autoeliminare dal parterre dei corteggiatori di Lavinia.

Alessio andrà via ma, nel corso delle puntate a seguire, Lavinia deciderà di riprendersi il ragazzo e lo manderà a chiamare per un nuovo confronto in studio.