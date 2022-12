Il daytime di Amici del 6 dicembre è iniziato con un confronto tra Mattia Zenzola e i professori. Il ballerino è stato criticato dall'intera commissione interna per l'atteggiamento poco attento che dimostra a lezione e durante le prove in generale. Anche il professionista Umberto Gaudino ha criticato il titolare del team Todaro per le correzioni che non mette in atto e per le tante cose che dimentica. Duro Emanuel Lo, che ha messo in dubbio il reale obiettivo del ragazzo, secondo lui più concentrato sul portare avanti un personaggio anziché crescere come danzatore.

Il faccia a faccia col talento di Amici

Mattia vive un tira e molla con la fidanzata Maddalena, ma oltre a ciò viene spesso messo in discussione per il suo atteggiamento in sala prove.

L'inizio della puntata pomeridiana di martedì 6 dicembre è stato interamente dedicato a un confronto che il giovane ha avuto con i tre professori di danza del cast. E! stato Raimondo Todaro il primo a rimproverare Zenzola per la poca collaborazione che dimostra durante la settimana, soprattutto nei confronti di chi lo aiuta nel montare le coreografie per gli speciali della domenica.

L'insegnante di latinoamericano ha chiesto l'intervento di Umberto Gaudino, il professionista che lavora quotidianamente con il titolare: anche lui ha confermato che Mattia è scostante e poco attento a lezione, e questa cosa gli fa "cadere le braccia".

In corso la registrazione di Amici

Anche la maestra Celentano è intervenuta nella discussione ricordando a Mattia che solitamente quando un allievo non collabora a lezione, o non convince i prof con il suo comportamento, viene mandato via.

Emanuel Lo, invece, ha ipotizzato che il ballerino di latinoamericano potrebbe essere troppo preso dal suo personaggio per pensare alle correzioni che riceve in sala prove.

Mattia ha smentito, ma la frecciatina dell'insegnante sembra aver colpito nel segno.

Todaro ha chiesto a Zenzola se intende cambiare e quindi tornare come era all'inizio di Amici 22, oppure se il suo atteggiamento rimarrà quello delle ultime settimane, lo stesso che a lui e ai professionisti non piace affatto.

Il titolare ha fatto sapere che migliorerà e seguirà tutti i consigli, anche perché il suo obiettivo è quello di andare il più avanti possibile nel programma e approdare al serale, cosa che un anno fa gli è sfuggita a causa di un serio infortunio.

Le parole di Piccolo G per il docente di Amici

Un altro argomento che è stato affrontato nel daytime di Amici del 6 dicembre è una novità nel percorso di Piccolo G.

Il cantante ha scritto una lettera di scuse per Rudy Zerbi, che pochi giorni fa l'ha punito per aver lasciato lo studio senza permesso durante le prove generali.

Sentendo l'ammissione di colpe dell'allievo, il professore ha deciso di revocare il provvedimento disciplinare inflitto a lui e a Tommy Dali domenica scorsa: scegliere se presentare un nuovo inedito oppure partecipare alla gara di scrittura voluta da Dardust.

Mentre su Canale 5 andava in onda la puntata in daytime, negli studi Elios era in corso la registrazione della tredicesima puntata che andrà in onda l'11 dicembre a partire dalle ore 14.

Si vocifera che l'ospite della giornata potrebbe essere Emma Marrone, in promozione con il docufilm sulla sua vita e con il film che la vede protagonista. La cantante potrebbe anche tornare nelle vesti di giudice della gara cover alla quale parteciperanno tutti i cantanti della classe.