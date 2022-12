L'appuntamento con il serale di Amici 2022/2023 è confermato in prime time su Canale 5 e, le prime anticipazioni sul talent show, rivelano che andrà in onda ancora una volta di sabato sera.

Grande attesa per quella che sarà la giuria completa di questa ventiduesima edizione del talent show e la classe di allievi che arriveranno a mettersi in gioco per il serale.

Tra i nomi a rischio di quest'anno, spicca quello di Stefano De Martino: il conduttore e ballerino potrebbe non essere presente nel cast dei giudici.

Quando va in onda la prima puntata del serale di Amici 2022/23 su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2022/23 è confermato in prime time su Canale 5 a partire da marzo.

L'appuntamento con il talent show è previsto al sabato sera, subito dopo l'ultima puntata di C'è posta per te, il people show dei sentimenti che porta sempre la firma di Maria De Filippi, in onda a partire dal 7 gennaio in poi.

Tenendo conto che, le ultime stagioni di C'è posta per te sono state composte da un totale di 9 puntate, più la consueta pausa per evitare la messa in onda nel sabato della finale del Festival di Sanremo, l'appuntamento con la prima puntata del serale di Amici 22, dovrebbe essere prevista il 18 oppure il 25 marzo.

Cambiano i giudici del serale di Amici 2022/2023?

Resta da capire chi saranno i concorrenti, dell'attuale classe di Amici 22, che riusciranno ad accedere alla fase del serale e quindi potranno mettersi in gioco per cercare di conquistare il titolo di vincitore di questa edizione.

Occhi puntati anche sulla giuria di Amici 2022/2023 che potrebbe essere completamente stravolta rispetto a quella vista nel corso delle ultime due stagioni trasmesse su Canale 5.

Tra i volti a rischio addio spicca quello di Stefano De Martino: il conduttore, attualmente volto di punta su Rai 2, ha svelato in una intervista che lo attende un 2023 ricco di impegni.

Stefano De Martino a rischio uscita dal cast dei giudici di Amici 2022/2023

Stefano è confermato nel prime time di Rai 2 con una nuova edizione di "Stasera tutto è possibile", il varietà di prima serata che ha registrato punte del 10% di share e successivamente sarà impegnato anche a teatro con il suo primo show itinerante.

Proprio per questo motivo, il marito di Belen Rodriguez ha messo in dubbio la propria presenza nel cast dei giudici della prossima edizione di Amici.

Anche Emanuele Filiberto Di Savoia, in una delle ultime interviste concesse a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, ha messo in dubbio la sua presenza nel cast del serale di Amici 2022/2023, motivo per il quale la De Filippi potrebbe attuare una vera rivoluzione.