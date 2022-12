Scoppia la lite all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 e, Antonella e Oriana si ritrovano ai ferri corti. Il pomeriggio dell'8 dicembre è stato particolarmente turbolento per le due concorrenti di questa settima edizione del reality show.

Antonella ha perso le staffe accusando la concorrente spagnola di essere falsa e dando così ragione all'opinionista Sonia Bruganelli che, nel corso delle ultime puntate serali del reality show Mediaset, non è stata affatto tenera nei confronti di Oriana.

Antonella litiga con Oriana al Grande Fratello Vip e perde le staffe: 'Sei finta e falsa'

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa di Cinecittà si è surriscaldato quando Antonella ha accusato la sua "rivale" di essere finta.

"Aveva ragione Sonia Bruganelli che sei finta e falsa. Non parlare solo dell'estetica dicendo che uno è brutto e uno è bello", ha sbottato Antonella contro Oriana dando ragione all'opinionista del Grande Fratello Vip e accusando così la sua nemica di essere una persona superficiale.

"Ci hai rotto, non esiste solo l'estetica, devi crescere. Fai ridere tutta la Spagna", ha proseguito ancora Fiordelisi che ha così perso le staffe nei confronti della giovane concorrente spagnola che sembra essersi invaghita di Antonino Spinalbese.

'Sei trasparente per me', Oriana perde le staffe contro Antonella al GF Vip 7

Immediata la reazione di Oriana che, durante la lite con Antonella, non ha incassato il colpo senza controbattere. L'influencer spagnola ha accusato la fidanzata di Edoardo Donnamaria di essere la prima a parlare di estetica e quindi a fare determinati discorsi che adesso ritiene essere superficiali.

"Non ti vedo perché sei trasparente per me. Viva la Spagna e con la Spagna non giocare, non prendermi in giro. Stai calma. Prima di dire qualcosa sulla Spagna stai zitta", ha sbottato ancora Oriana alzando la voce contro la sua "nemica".

Insomma una lite che ha riacceso gli animi all'interno della casa del GF Vip e che, sicuramente, sarà al centro anche della prossima puntata serale del reality show.

La nuova programmazione serale del Grande Fratello Vip 7 su Canale 5: torna la doppia serata

Questa settimana, il programma avrà un doppio appuntamento [VIDEO]serale su Canale 5: la nuova puntata in diretta è prevista sabato 10 dicembre e si aggiungerà a quella di lunedì 12 dicembre.

Anche la prossima settimana, il GF Vip andrà in onda due volte in prime time e conserverà la messa in onda al sabato sera, il 17 dicembre, contro la prima finale di Ballando con le stelle, il varietà condotto da Milly Carlucci con la partecipazione in giuria di Selvaggia Lucarelli.