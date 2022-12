Le sorprese all'interno della casa del Grande Fratello Vip continuano ad essere una delle cose più amate e apprezzate dal pubblico e dai concorrenti stessi protagonisti del reality show.

A svelare un po' di retroscena su come funzionano, ci ha pensato l'autore televisivo Gabriele Parpiglia, il quale ha svelato che ogni concorrente stila delle classifiche in base a chi vorrebbe vedere all'interno della casa durante il suo percorso e chi, al contrario, preferirebbe non incontrare mai.

Retroscena Grande Fratello Vip 7: come funzionano le sorprese ai vari concorrenti

Nel dettaglio, anche quest'anno le sorprese di parenti, amici, fidanzati ed ex, stanno tenendo banco all'interno delle dinamiche del GF Vip e soprattutto durante le puntate serali del reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Giulia Salemi, Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Tra le ultime sorprese c'è stata quella a George Ciupilan che ha avuto modo di rivedere la sua ex Samara, con la quale non si era lasciato proprio in buonissimi rapporti.

Tuttavia, tra i vari concorrenti di questa settima edizione del reality show di Canale 5, non tutti hanno ricevuto ancora delle sorprese e a svelare un po' di dettagli e retroscena su come funzionano queste situazioni, ci ha pensato l'autore Gabriele Parpiglia.

'I concorrenti del GF Vip stilano delle liste', svela Gabriele Parpiglia

"Quando i concorrenti entrato nella casa stilano delle liste", ha svelato Parpiglia a "Casa Pipol", aggiungendo che c'è quella delle persone che vorrebbero rivedere all'interno della casa per essere sostenuti nel loro percorso e quella delle persone che proprio non vorrebbero mai vedere varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

"Nella scheda di George, la sua ex Samara, era tra quelle che non voleva vedere", ha rivelato Parpiglia spiegando anche il perché dell'invito fatto dal GF Vip.

L'autore ha svelato che probabilmente George ha tirato fuori il nome della sua ex Samara in uno dei suoi confessionali con gli autori e, a quel punto, hanno deciso di invitare la ragazza per fargli una sorpresa.

Cosa succede nel corso della giornata al GF Vip: parla Parpiglia

Ovviamente chi viene invitato a partecipare alla diretta serale del Grande Fratello Vip può scegliere o meno se prendere parte alla trasmissione.

Parpiglia ha poi svelato che nel corso di una giornata, i concorrenti del reality show fanno moltissimi confessionali con gli autori, molti dei quali non vengono trasmessi e quindi non si vedono nelle puntate del daytime che vengono poi trasmessi nella fascia pomeridiana di Canale 5, dalle 16:40 alle 16:50 circa.