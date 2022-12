La conoscenza nata al Grande Fratello Vip 7 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sta vivendo un momento di difficoltà. Nelle scorse ore, il volto di Forum ha offeso pesantemente la 24enne campana. A grande sorpresa, Stefano Fiordelisi (papà di Antonella) ha spezzato una lancia a favore di Edoardo Donnamaria tanto da rivelare di essere felice che il giovane sia entrato nella vita di sua figlia.

‘Donnalisi’ vicini palla rottura

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono sempre più distanti: l’ultima discussione è avvenuta per motivi di gelosia.

La 24enne non ha gradito un abbraccio di Edoardo ad Oriana Marzoli, tanto che ha “minacciato” di riavvicinarsi ad Antonino Spinalbese. Nella serata di martedì 13 dicembre, Donnamaria si è confidato con Oriana e ha spiegato di non sentire più quel trasporto che aveva prima verso Antonella. Successivamente il diretto interessato ha insultato Fiordelisi: “Una volta io sono stato malissimo e il giorno dopo Antonella ci ha provato con Antonino tutto il giorno”. Secondo Donnamaria, l’atteggiamento di Antonella potrebbe essere paragonato ad un tradimento visto che in passato ha detto di essere attratta da Antonino.

Stefano Fiordelisi difende il fidanzato della figlia

Le parole di Edoardo Donnamaria non sono passate inosservate e sono arrivate anche al papà di Antonella Fiordelisi.

In una stories su Instagram, Stefano Fiordelisi, ha elogiato il 28enne romano:“Edoardo va capito e sostenuto per l’uomo che non ha mai esitato di essere”. Sulla base di quanto dichiarato, il papà di Antonella ha detto di essere felice che Edoardo sia entrato nella vita della figlia. Inoltre, l’uomo ha riferito di essere orgoglioso per l’atteggiamento che sta avendo Donnamaria all’interno del Grande Fratello Vip 7.

Al termine della stories, il signor Fiordelisi ha taggato anche il papà di Edoardo Donnamaria.

La reazione di alcuni utenti del web

Ovviamente, le affermazioni di Edoardo Donnamaria e la presa di posizione di Stefano Fiordelisi non sono passate inosservate. Sui social, moltissimi utenti hanno avuto un parere discordante: da un lato c’è chi crede che Donnamaria debba essere squalificato per avere insultato Antonella mentre dall’altro c’è chi è rimasto spiazzato che il padre della 24enne campana non abbia preso le difese della figlia.

Un utente ha sostenuto che Donnamaria abbia avuto un linguaggio sbagliato anche se il ragionamento poteva sembrare giusto. Un altro fan del programma invece, è convinto che Stefano Fiordelisi abbia elogiato Edoardo solo perché è consapevole che lontano dai riflettori i “Donnalisi” (nome utilizzato dai fan di Antonella ed Edoardo) sono molto seguiti.