Sembra sia servito a poco il rimprovero che Alfonso Signorini ha fatto a Charlie durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. L'altra sera, infatti, il concorrente si è lasciato andare a nuovi commenti volgari nei confronti di Oriana, tirata in ballo ancora una volta per il suo aspetto fisico e per la sensualità. Chiacchierando con Antonella, Gnocchi ha chiesto se avrebbe potuto appartarsi con la venezuelana sotto le coperte per cercare di risvegliare la sua virilità un po' sopita.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Secondo scivolone, dunque, nel giro di pochi giorni da parte di Charlie che ha detto nuove volgarità su Oriana all'interno della casa.

A distanza di circa 48 ore dalla strigliata che gli ha fatto Signorini in diretta, lo speaker radiofonico ha citato l'influencer in alcuni commenti che hanno fatto storcere il naso a molti spettatori del reality-show.

Parlando con alcuni inquilini della virilità che gli è un po' venuta a mancare da quando è recluso tra le mura di Cinecittà, Gnocchi ha scherzato chiedendo se la bella Marzoli avrebbe potuto dargli una mano a risvegliare quei sensi un po' assopiti.

"Posso provare sotto il letto con lei? Lì ci sono le telecamere?", ha domandato il vippone ad Antonella che nel frattempo rideva.

Secondo il concorrente, infatti, la sensualità della venezuelana potrebbe aiutarlo a riscoprire la sua parte mascolina, quella che sostiene sia "addormentata" da quando partecipa al programma di Canale 5.

Le proteste del pubblico del Grande Fratello Vip

"Lei mi fa sentire giovane, mi fa ritrovare la virilità", ha aggiunto Charlie nel discorso che ha dato il via ad una protesta social non indifferente.

Per la seconda volta, infatti, il protagonista del Grande Fratello Vip ha tirato in ballo Oriana parlando di rapporti intimi e di "esigenze fisiche" che tutti avrebbero all'interno della casa.

Dopo aver confermato ai compagni di sentire i suoi sensi un po' assopiti, Gnocchi ha aggiunto: "Voglio provare con lei se succede qualcosa, se mi può dare una mano".

A far arrabbiare i telespettatori, sono state anche le risate degli inquilini che hanno ascoltato quelle parole volgari su Marzoli, che anche in quest'occasione non era presente e non ha potuto sentire cosa si stava dicendo sul suo conto.

I fan del Grande Fratello Vip chiedono provvedimenti

"Non contento delle cose che ha detto l'altro giorno, Charlie continua dicendo che Oriana potrebbe dargli una mano. Ma ancora?", "Lui ha un'ossessione sessuale per Oriana", "Oggi dice che vuole usarla e ancora non si interviene", "Ma in confessionale non possono dirgli di smetterla? Fa vomitare", questi sono solo alcuni dei pareri che i fan del Grande Fratello Vip hanno espresso su Gnocchi e sulle ultime volgarità che ha detto sulla bionda coinquilina.

Lunedì scorso Alfonso Signorini si è limitato a rimproverare verbalmente il concorrente suggerendogli di riflettere prima di dire determinate cose soprattutto su una donna, ma pochi giorni dopo la situazione si è ripresentata: gli spettatori, stanchi di sentire questo genere di frasi in diretta tv, chiedono che Charlie venga punito severamente con un provvedimento disciplinare.

La bella Oriana, intanto, è all'oscuro di tutto e continua a vivere nella casa senza Antonino. La rottura tra i due sembra insanabile e la venezuelana non è intenzionata a riavvicinarsi al parrucchiere, soprattutto dopo quello che le è stato recriminato nella puntata precedente.

Ferita dalle critiche di Sonia Burganelli, l'influencer l'ha mandata a quel paese e ha sbottato: "Io non fingo, lei dice solo cavolate".