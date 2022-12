Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 nel periodo di Natale 2022. Diversamente a quanto è accaduto nel corso delle ultime stagioni televisive, la Rai ha scelto di fare un "regalo" speciale ai fan della soap opera e, per quest'anno, non sono previste ulteriori sospensioni in daytime.

Dopo lo stop di due settimane dovuto ai Mondiali di calcio del Qatar, la messa in onda della soap italiana in onda su Rai 1, proseguirà regolarmente senza alcun tipo di interruzione.

Il Paradiso delle signore 7 non si ferma a Natale: cambio programmazione Rai

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7 in daytime in occasione del periodo natalizio, quest'anno sarà positivo.

Negli anni precedenti, gli appassionati della soap con protagonista Vanessa Gravina, hanno dovuto fare i conti con una sospensione della serie in occasione delle settimane centrali del Natale.

In questo modo, infatti, si cercava di preservare la soap ed evitare la messa in onda in un periodo in cui la maggior parte degli Italiani potevano essere "affaccendati" a trascorrere il periodo delle festività in famiglia, lontani dai televisori.

Nessuno stop per Il Paradiso delle signore a Natale 2022

Quest'anno, invece, la Rai dopo la sospensione di due settimane della soap per lasciare spazio ai Mondiali di calcio 2022, ha deciso di non cancellarla dal palinsesto delle settimanale natalizie.

Di conseguenza quest'anno la soap opera non subirà interruzioni in daytime durante le ultime settimane del mese di dicembre.

Le nuove puntate saranno regolarmente in onda nella fascia del primo pomeriggio, che va dalle ore 16 alle 17 circa.

Stefania si ritrova in crisi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

I colpi di scena non mancheranno e, le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda a partire dal 12 dicembre in poi, rivelano che ci sarà spazio per una nuova crisi che vedrà protagonista Stefania.

La ragazza aveva scelto di partire con Marco per l'America, così da poter iniziare un nuovo percorso di vita assieme al suo fidanzato, il quale aveva ricevuto una vantaggiosa offerta di lavoro a Washington.

Tuttavia, il clima in casa Colombo sarà particolarmente teso: Gloria intende aiutare il suo ex Ezio a finanziare il progetto imprenditoriale che vuole mettere in atto e, tale situazione creerà un bel po' di tensioni con Veronica.

Alla luce di questa situazione particolarmente burrascosa, Stefania valuterà l'ipotesi di rinunciare alla partenza con Marco e restare con i suoi familiari.