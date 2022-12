In una recente intervista l'attore Luca Turco ha svelato alcuni dettagli sul futuro della storyline che vede il suo personaggio in Un posto al sole al centro di una brutta storia di vendetta. A quanto pare la sete di "giustizia" porterà Niko a commettere un grave errore di valutazione che potrebbe costargli molto caro. Il giovane Poggi, secondo l'attore, cadrà in una trappola a causa della sua eccessiva vulnerabilità dettata dal momento.

Le anticipazioni rivelano però che qualcuno che tiene molto a cuore il giovane Poggi interverrà per evitare che possa commettere una sciocchezza che potrebbe costargli molto cara.

Niko potrebbe cadere in una trappola

Luca Turco ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo personaggio. Secondo l'attore, Niko sta rischiando moltissimo e potrebbe finire in un mare di guai. Queste le sue parole: "Niko sta per cadere in una trappola, per il suo desiderio di farsi giustizia da solo. Adesso è molto confuso e vulnerabile a causa della morte di Susanna". Poi ha aggiunto: "Il suo assassino potrebbe non pagare per il suo crimine e Niko si sente come se la sua amata fosse stata uccisa due volte".

Nella sua affermazione relativa a una trappola l'attore si riferiva forse a qualcosa di astratto o intendeva che qualcuno potrebbe incastrarlo? Manlio di sicuro sta operando in "buona fede", ma la stessa sicurezza non la si può avere sul killer che è stato assoldato.

Il piano di Manlio per uccidere Lello

Nel finale di puntata di venerdì 2 dicembre Manlio (Paolo Maria Scalondro) ha incontrato Salvio D'Errico (Diego Riace) e si è accordato con lui per "occuparsi" di Lello Valsano (Gianluca Pugliese).

L'uomo potrebbe non avere la minima intenzione di portare a termine il suo compito, ma avere solo la volontà di mettere le mani sui soldi.

Salvio potrebbe addirittura essere un uomo di Valsano, in ogni caso a rischiare maggiormente sarà il colonnello Picardi, visto che Niko potrebbe tirarsi fuori dal suo "impegno" all'ultimo momento.

Un posto al sole: qualcuno proverà a fermare Niko

Nelle prossime puntate Niko farà di tutto per racimolare la cifra necessaria per attuare il piano di Manlio.

Il comportamento insolito del ragazzo metterà però in allarme suo figlio Jimmy (Gennaro De Simone). Il piccolo, preoccupato per le sorti di suo padre, deciderà di confidarsi con zia Manu (Gina Amarante).

Le anticipazioni rivelano che in seguito qualcuno, facendo leva anche sull'atmosfera natalizia, riuscirà a distogliere Niko dal suo "progetto": ma chi sarà? La stessa Manuela? O qualcuno della sua famiglia? In ogni caso tale trama dovrebbe chiudersi a breve assieme ai propositi di vendetta di Niko.