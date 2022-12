Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci saranno importanti novità e colpi di scena, nelle vicende che ruotano attorno a Nunzio e Alice. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che la relazione spensierata fra Cammarota e Pergolesi prenderà una piega inaspettata e avrà una linea narrativa drammatica. Inoltre, le indiscrezioni forniscono un dettaglio interessante, riguardo ad un atteso ritorno in scena di uno dei personaggi storici della soap opera.

Un posto al sole, anticipazioni: fra Nunzio e Alice iniziano i primi problemi

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Nunzio ha tentato di non cedere alle avance di Alice e ha avuto uno scatto di nervi, per tenere a bada la sua amante.

Dopo il ritorno di Chiara a Napoli, il cuoco di Caffè Vulcano ha fatto in modo di non farsi scoprire dalla sua fidanzata e ha cercato di non cedere alla corte di Pergolesi. Per resistere alla ragazzina, Cammarota ha avuto una reazione violenta e inaspettata, scansando via la figlia di Elena. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap partenopea rivelano che la storia d'amore, fatta di spensieratezza fra Nunzio e Alice avrà una svolta drammatica. Al momento, però, non è chiaro cosa accadrà fra il figlio di Franco Boschi e la nipote di Marina.

Un posto al sole, prossime puntate: liti fra personaggi legati a Nunzio e Alice

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole preannunciano molti colpi di scena in arrivo.

A tal proposito, oltre ad esserci una storyline drammatica per Nunzio e Alice, ci sarà qualche evento, non ancora specificato, con una verità tutta da dimostrare. Attualmente, non sono emersi dettagli che facciano capire cosa accadrà fra il cuoco e la cameriera di Caffè Vulcano e se Cammarota, nervoso per la corte pressante di Pergolesi, possa arrivare ad avere un altro scatto di nervi e possa fare del male alla collega.

L'unica cosa certa è che, per scoprire la verità su quanto accaduto, alcuni personaggi, andati sempre molto d'accordo, si troveranno a scontrarsi. Le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano l'identità degli inquilini di Palazzo Palladini che litigheranno.

Un posto al sole, prossimi episodi: un personaggio del passato torna a Napoli

Le vicende di Nunzio e Alice, inoltre, si intrecceranno con un atteso ritorno in scena di un personaggio del cast del passato di Un posto al sole. Nelle ultime settimane, Valentina Pace era stata sul set della soap partenopea e, in rete, erano trapelate indiscrezioni riguardo ad un ipotetico ritorno dell'attrice. Al momento, non è chiaro se Elena rientrerà a Napoli o se un altro personaggio, legato a Cammarota o Pergolesi, tornerà nel capoluogo campano. Al momento, gli indizi lascerebbero supporre che si tratti della figlia di Marina, nominata più volte nelle ultime puntate.