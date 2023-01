Nel corso dell'ultima registrazione di Amici di Maria De Filippi, il 19enne Alessio Cavaliere ha fatto il suo ingresso nella scuola più famosa d'Italia prendendo il posto di Samuel Antinelli, sostituito proprio con Alessio per volere di Raimondo Todaro. Al momento non si hanno molte informazioni circa la vita privata di Alessio, ma si sa che non è un volto del tutto sconosciuto per il pubblico del Talent di Maria De Filippi.

Chi è il ballerino Alessio: 19 anni, ha origini napoletane

A pochi passi dall'inizio della fase del Serale, ad Amici fa il suo ingresso un nuovo ballerino.

Si tratta di Alessio Cavaliere, 19 anni, di origini napoletane. Il giovane prenderà il posto di Samuel Antinelli. Ma cosa si sa di questa new entry? Alessio ha la passione della danza sin da piccolo. Dopo la formazione, ha iniziato a ballare con alcuni volti noti di Amici collaborando con Andreas Muller e Dario Schirone. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata. Non si sa ad esempio, se sia single o fidanzato. Sul suo profilo Instagram, il ballerino condivide scatti riguardanti principalmente la danza e i viaggi sia all'estero che in Italia.

Alessio non è un volto nuovo di Amici

Alessio non è un volto del tutto sconosciuto per i telespettatori che seguono Amici. Il 19enne infatti, lo scorso anno era giunto nel programma per sostenere una sfida con l'allora allievo Guido Sarnatano.

Sfida giudicata da Garrison e che Alessio perse. All'epoca, commentando la sfida persa, Alessio disse che quell'esperienza non l'avrebbe mai dimenticata.

Ripensando al momento della sfida, ha ricordato l'entrata in studio e il calore del pubblico. Non se l'era presa per aver perso la sfida. Anzi, si era detto contento di aver avuto una grande opportunità ed aveva colto l'occasione per ringraziare Veronica Peparini e Andreas Muller.

Raimondo Todaro sostituisce Samuel con Alessio

Un'altra, grande occasione, Alessio l'ha avuta anche in questa nuova edizione di Amici. Opportunità che gli ha voluto dare Raimondo Todaro che, a quanto pare, è rimasto molto colpito da lui già durante i casting. Il coach infatti, stando alle anticipazioni relative all'ultima registrazione, deciderà di sostituire il suo allievo Samuel Antinelli proprio con Alessio Cavaliere.

Quest'ultimo quindi, entrerà nella Scuola di Amici a pochi passi dall'inizio del Serale. L'addio di Samuel, secondo quanto di legge sul web, giunge inaspettato sollevando parecchie critiche. Per il giovane però, nonostante l'eliminazione, ci sarà una buona notizia. Grazie alla maestra Celentano, riceverà infatti una borsa di studio per continuare a studiare danza presso l'accademia di Monaco di Baviera.