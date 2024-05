Ennesimo colpo di scena tra Mario Cusitore e Ida Platano con il 40enne di Napoli che si presenterà sotto casa di Ida per tentare di ricucire il loro rapporto. Peccato che lei non ne vorrà sapere e non accetterà di incontrarlo. I due in seguito avranno un ultimo confronto nello studio di Uomini e donne e ciò accadrà proprio nelle puntate conclusive di questa stagione. Va invece segnalato che il tronista Daniele farà la sua scelta che ricadrà su Gaia.

Mario va a Brescia da Ida ma lei lo rifiuta

Nel corso delle puntate che andranno in onda su Canale 5 verso la fine di maggio, ci sarà il clamoroso ritorno in studio di Ida Platano e Mario Cusitore.

Dopo che Ida lo aveva mandato via a seguito della segnalazione sul B&B, Mario ha deciso di farle una sorpresa presentandosi sotto casa sua a Brescia. Tutto per poterle parlare e avere un chiarimento con lei. Peccato che Ida non sia neppure scesa e che non lo abbia voluto incontrare. Insomma, Cusitore ha fatto un viaggio a vuoto, visto che lei gli ha dato buca. È quello che emerge scorrendo le anticipazioni su ciò che è stato registrato nel pomeriggio del 6 maggio. I due come accennato, erano presenti in studio dove sono riusciti ad avere un ennesimo faccia a faccia. Mario ha ribadito di essere ancora molto preso da Ida ma lei ha ribattuto dicendo di non essere più disposta a dargli un'altra chance.

Il loro percorso termina così con un addio.

Daniele sceglie Gaia

Nelle ultime puntate stagionali di Uomini e donne, i telespettatori assisteranno anche alla scelta di Daniele Paudice che ricadrà su Gaia Gigli. Prima di giungere al momento conclusivo, il tronista ha realizzato le ultime esterne con Gaia e Marika, durante le quali non ha baciato nessuna delle due.

In studio verranno poi mostrati i 'best moment' con entrambe le ragazze. Durante la messa in onda del filmato riguardante il suo percorso con Gaia, Daniele non riuscirà a trattenere le lacrime. Il tronista chiamerà per prima Marika alla quale dirà che non è lei la sua scelta. La ragazza la prenderà abbastanza bene, visto che si aspettava di non essere scelta.

Non farà nessuna scenata ed anzi, augurerà il meglio a Daniele. Sarà poi la volta di Gaia che scoprirà di essere la scelta del tronista. Lei risponderà 'si' e per loro ci sarà la cascata di petali rossi.

Quando finisce Uomini e donne

Al momento non c'è ancora la conferma ufficiale ma si presume che l'ultima puntata di Uomini e donne andrà in onda su Canale 5 il prossimo 31 maggio. La registrazione tenutasi il 6 maggio è stata l'ultima di questa stagione ed è terminata con i saluti di Maria De Filippi che ha congedato tutti e dato appuntamento a settembre. Chissà se Ida Platano tornerà per l'ennesima volta nel dating magari come dama del Trono Over.