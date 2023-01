Giallo tra i fan del Grande Fratello Vip. In queste ore, sul web e sui social, non si fa altro che parlare della presunta truffa che sarebbe stata messa in atto da una spettatrice del reality show, fan ella coppia Oriana-Daniele.

A quanto pare, infatti, una persona avrebbe organizzato una raccolta fondi per poter far sorvolare degli aerei dedicati alla nuova coppia che sta nascendo all'interno della casa di Cinecittà.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che di punto in bianco, tale persona sarebbe "sparita" dai social portando via con se anche l'intero ammontare dei soldi accumulati per far partire gli aerei.

Una fan del GF Vip sarebbe sparita con i soldi per gli aerei al GF Vip

Nel dettaglio, gli aerei continuano ad essere il modo più diretto e immediato da parte dei fan del GF Vip per mandare dei messaggi ai loro beniamini.

Al centro dell'attenzione di questi giorni vi è la coppia Oriana-Daniele: il feeling tra i due sta facendo "impazzire" i fan social, al punto che è partita subito una raccolta fondi per racimolare soldi e spedire loro un aereo con un messaggio di incoraggiamento per questa storia d'amore.

Di conseguenza, una persona ha dato il via alla raccolta fondi per accumulare i soldi necessari per gli aerei, salvo poi sparire nel nulla.

'Via 12 mila euro', il retroscena sulla fan che sarebbe sparita con i soldi degli aerei per il GF Vip

Tale persona, infatti, avrebbe fatto perdere le sue tracce portando via anche il malloppo e quindi i soldi accumulati per gli aerei.

Stando a quanto riportato sulle pagine di Biccy, sarebbero spariti all'incirca '12 mila euro', accumulati grazie alle donazioni dei fan della coppia Daniele-Oriana.

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione e se verrà fatta chiarezza sulla ragazza che sarebbe sparita portando via anche i soldi degli aerei, in queste ultime ore a tenere banco nella casa del Grane Fratello Vip 7 sono state anche le vicende di Antonella Fiordelisi contro cui nelle scorse ore si è scagliato Edoardo Tavassi suscitando la reazione del web.

Antonella fa chiarezza sulla presunta gravidanza al Grande Fratello Vip

La concorrente aveva creato un po' di allarmismo in casa dopo aver annunciato di essere alle prese con un ritardo, tanto da prendere in considerazione anche l'ipotesi di farsi fornire un test di gravidanza dalla produzione del reality show.

Una vicenda che ha tenuto banco anche sul web e sui social, tra i numerosi fan della trasmissione, curiosi di scoprire quale sarebbe stato l'evolversi della situazione.

Alla fine non ci sarà nessuna gravidanza all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Questa mattina, infatti, Antonella ha messo a tacere il rumor legato alla presunta gravidanza, rivelando ai compagni di gioco di questa settima edizione del reality show di essere alle prese "con l'arrivo delle sue cose".