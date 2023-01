Antonella Attili, alias l'interprete di Agnese Amato ne Il Paradiso delle signore 7, conferma il suo ritorno sul set della soap opera pomeridiana di Rai 1.

In questi giorni si stanno girando le puntate conclusive della settima stagione e, tra i ritorni più attesi, spicca quello di Agnese.

La mamma di Salvatore rimetterà piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza, pronta a riprendere in mano le redini della sua vita familiare e lavorativa.

L'attrice di Agnese torna sul set de Il Paradiso delle signore 7 per il finale

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 continua a riservare colpi di scena e, le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per l'atteso rientro in città di Agnese Amato.

In questi giorni, sul set romano della soap, si stanno girando le puntate conclusive della settima stagione.

Come confermato dagli interpreti di Salvatore e Roberto in una serie di stories social, il prossimo 27 gennaio termineranno le riprese di questa seguitissima stagione, la cui messa in onda però è confermata fino alla stagione primaverile in tv.

E, proprio nei giorni in cui si stanno girando le scene conclusive di questa stagione, ecco che è riapparsa sul set l'interprete di Agnese Amato.

'Di nuovo qui', il ritorno di Agnese nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Antonella Attili tra le stories del suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato uno scatto in cui compare al fianco di Chiara Russo, alias Maria, un altro volto amatissimo de Il Paradiso delle signore.

Agnese e Maria si sono fatte immortalare in uno scatto insieme all'interno del set del grande magazzino milanese e in questo modo è stato ufficializzato il ritorno in scena della sarta.

"Di nuovo qui", ha scritto Antonella Attili sui social rassicurando così i tantissimi fan che nel corso di questi mesi hanno chiesto più volte di poterla rivedere al più presto in scena nel cast della soap opera del pomeriggio di Rai 1.

Agnese era uscita di scena per trasferirsi a Londra, dopo aver saputo che sua figlia Tina era alle prese con una gravidanza complicata.

Agnese scoprirà cosa è successo in casa Amato: anticipazioni Il Paradiso 7

Da quel momento in poi, Agnese non è più tornata a Milano: i suoi familiari hanno avuto modo di sentirla solo telefonicamente e più volte si sono lamentati per la sua assenza.

Cosa succederà adesso che la donna rimetterà piede in città? Per prima cosa Agnese dovrà fare i conti con la presenza in casa di Palma che, dopo essere arrivata a Milano, si è trasferita proprio in casa della famiglia Amato assieme a suo figlio Francesco, tanto da "costringere" Salvatore a trasferirsi presso l'abitazione di Armando.