La serie televisiva di successo Il Paradiso delle Signore continua a occupare Rai 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 16:05 circa. Nella puntata in programmazione sul piccolo schermo il 18 gennaio 2023, il direttore Vittorio Conti esce di scena e lascia il suo negozio milanese per sua scelta, dopo aver accettato la proposta di una casa automobilistica.

Trama Il Paradiso delle signore, episodio del 18 gennaio: Armando chiede aiuto ad Adelaide

Nel corso dell’83esimo episodio dello sceneggiato pomeridiano che verrà trasmesso su Rai 1 mercoledì 18 gennaio, la venere Clara (Elvira Camarrone) non saprà come ringraziare Alfredo (Gabriele Anagni) per averla aiutata ad allenarsi con la bicicletta all’insaputa del suo parente Don Saverio (Andrea Lolli).

Nel contempo Marcello (Pietro Masotti) sarà irremovibile sulla scelta presa, dato che vorrà lasciare Milano per trasferirsi in Australia: il capo magazziniere Armando (Pietro Genuardi) per impedire la partenza del socio di Salvatore (Emanuel Caserio), a sorpresa chiederà aiuto alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina).

Veronica turbata dalla sintonia tra Ezio e Gloria, Ludovica vuole avere un confronto con Marcello

Nel frattempo Irene (Francesca Del Fa) rimarrà parecchio colpita, quando assisterà a un momento di vicinanza tra il suo corteggiatore Alfredo (Gabriele Anagni) e Don Saverio. Veronica (Valentina Bartolo) invece sarà assalita da nuovi dubbi, non appena noterà l’evidente sintonia tra il compagno Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar), l’ex moglie dell’uomo.

Ludovica (Giulia Arena) quando verrà a conoscenza che il suo ex fidanzato Marcello sta organizzando la sua partenza, sceglierà di avere un altro confronto con lo stesso. Per concludere Vittorio si renderà protagonista di un gesto del tutto inaspettato, visto che sarà pronto a lavorare in una casa automobilistica sancendo il suo addio al grande magazzino milanese.

Riassunto puntata del 17 gennaio: Ferraris deciso a far cambiare idea a Barbieri

Nella puntata di martedì 17 gennaio, Matilde (Chiara Baschetti) convincerà Vittorio a farsi consegnare il premio che si è aggiudicato per merito suo. Salvatore non riuscirà a capire per quale ragione il suo amico e socio di lavoro Marcello è intenzionato a trasferirsi in Australia: a intervenire ci penserà Armando, dato che vorrà fare una confessione inaspettata per far cambiare idea a Barbieri. Per finire la new entry Francesco (Cristian Roberto) sarà deciso a farsi assumere in Caffetteria dal giovane Amato.