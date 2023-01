Cresce l'attesa per le nuove puntate di Mare Fuori 3, la seguitissima fiction del prime time di Rai 2 pronta a tornare in onda con la terza stagione.

I colpi di scena non mancheranno e, in queste ore, sono state diffuse le prime immagini e le clip legate alla terza serie della fiction campione di ascolti e streaming.

Al centro dell'attenzione torneranno le vicende della coppia composta da Filippo e Nad, alle prese con nuovi ostacoli da affrontare e superare.

Filippo e Nad al centro delle trame: anticipazioni Mare Fuori 3 nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Mare Fuori 3, rivelano che si continuerà a parlare della storia d'amore rocambolesca che vede protagonisti Filippo e Nad.

Per i due, però, non sarà facile vivere serenamente questa "favola d'amore", dato che Filippo sarà latitante e di conseguenza ricercato.

"Non lo so se sei più pazzo tu, o io che ti vengo dietro", esclama l'attrice di Nad in una delle scene di questa terza stagione della fiction in ona su Rai 2.

"Che ne dici se continuiamo questa conversazione in un hotel 5 stelle lusso", chiede Filippo, speranzoso di poter trascorrere dei momenti di intimità con la sua amata.

Filippo ricercato e latitante, Nad preoccupata: anticipazioni Mare Fuori 3 nuove puntate (Video)

"Direi che è un'idea di me... perché sei ricercato e senza documenti", sbotta subito Nad che frena così il sogno del suo amato, riportandolo alla realtà dei fatti.

"Sei diventata troppo milanese", esclama Filippo sottolineando il fatto che Nad sarebbe diventata un po' troppo scrupolosa.

"Tu la fai facile Filippo, ma la vita di strada non è facile", esclama a quel punto Nad.

"Però è l'unico modo per stare con te, ed è quello migliore", ribatte subito Filippo confermando di essere pronto a sfidare tutto e tutti pur di stare insieme a lei.

"Ma come fai a dire sempre le cose giuste", esclama subito Nad che si sente così messa alle strette dal suo fidanzato, in grado sempre di dire le cose giuste al momento giusto.

Quando andranno in onda le nuove puntate di Mare Fuori 3 su Rai 2

Insomma, una terza stagione che sembra promettere molto bene dal punto di vista degli intrighi e dei colpi di scena che sicuramente non deluderanno le aspettative dei tantissimi fan e appassionati.

La messa in onda delle nuove puntate di Mare Fuori 3 è in programma dal 1° febbraio in poi su Rai Play, dove saranno caricati i primi sei episodi di questa nuova stagione.

Successivamente, poi, dal 15 febbraio in poi la serie tv sarà trasmessa anche in prime time su Rai 2: ogni settimana andranno in onda due episodi, dalle 21:30 alle 23:30 circa, per un totale di dodici episodi complessivi che andranno a comporre le sei nuove puntate.