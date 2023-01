I fiori d'arancio potrebbero essere sempre più vicini per Tina Cipollari: dopo il riavvicinamento con l'ex fidanzato Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino, l'opinionista di Uomini e donne sarebbe vicina a convolare a nozze. Questo è ciò che ha rivelato una fonte che ha preferito rimanere anonima al settimanale Nuovo.

La 'gola profonda' ha riferito di aver visto Tina a cena con il fidanzato e che tra di loro la complicità era evidente. Secondo quanto riferito, la coppia sarebbe stata concentrata nel definire gli ultimi dettagli del matrimonio che dovrebbe avvenire nell'anno appena iniziato.

Tina Cipollari presto sposa?

Sempre concentrata a commentare in studio a Uomini e Donne, per Tina il 2023 potrebbe essere l'anno della volta dal punto di vista sentimentale. Cipollari si è ritrovata da poco con Vincenzo e - a quanto pare - nessuno dei due vuol più perdere tempo. Dopo un breve allontanamento, per l'opinionista e il ristoratore sarebbe già tempo di parlare di matrimonio. L'argomento peraltro non è del tutto nuovo per la coppia, visto che già nel 2020 si era parlato di nozze molto vicine. Poi qualcosa tra i due si era rotto, tanto da arrivare all'interruzione della loro frequentazione.

In realtà, non si è trattato di un addio definitivo visto che Tina e Vincenzo si sono ritrovati e ora la rivista di Riccardo Signoretti ha avuto modo di 'paparazzarli' durante una cena.

Ad aggiungere qualche dettaglio in più è stata poi una persona (il cui nome è ignoto) presente al ristorante. 'Parlavano chiaramente di matrimonio e degli ultimi dettagli da mettere a punto per la cerimonia che dovrebbe tenersi a breve', ha riferito la fonte, completando il racconto con l'affermazione secondo cui i due sarebbero stati molto vicini tra confidenze e coccole.

La storia tra Vincenzo e Tina

Nessuno dei due ha confermato ma neanche smentito la notizia per cui i sostenitori di Tina devono restare in attesa per avere ulteriori novità. Dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, da cui sono nati i tre figli Mattias, Francesco e Gianluca, Tina si è legata al ristoratore 53enne fiorentino Vincenzo Ferrara nel 2018 e l'interruzione del 2020 non avrebbe scalfito, ma anzi rinforzato, i loro sentimenti.

Non è escluso che su tutta questa vicenda prossimamente la stessa Tina Cipollari, che è sempre stata molto riservata per quanto concerne la propria vita privata, possa fare maggiore chiarezza.