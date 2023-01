L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana 16-20 gennaio 2023 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Clara si ritroverà a fare i conti con l'ennesima umiliazione da parte di Alberto, che non si farà problemi ad assumere modi di fare bruschi e scortesi nei suoi confronti.

Spazio anche alle vicende di Alice: la ragazza prenderà un'amara decisione sul conto di Nunzio e, con il suo modo di fare, finirà per alimentare ancora di più i dubbi di sua mamma Elena.

Clara scopre la verità sui gioielli e incastra Alberto: anticipazioni Un posto al sole al 20 gennaio

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole, della settimana fino al 20 gennaio 2023, rivelano che Clara inizierà a sospettare di Alberto e per questo motivo deciderà di spiarlo.

La donna vorrà scoprire se Palladini stia dicendo la verità o meno in merito alla questione dei gioielli che Lia rivendica come suoi, in quanto nascosti dalla sua famiglia all'interno dell'intercapedine dell'appartamento di Alberto.

Sta di fatto che Clara, grazie all'aiuto della sua amica Marika, riuscirà ad aprire la cassaforte di alberto e finalmente scoprirà cosa c'è all'interno.

Le anticipazioni della soap rivelano che Clara troverà non solo gioielli, ma anche lingotti d'oro, una scoperta che servirà ad acquietare i suoi dubbi, anche se dovrà trovare il modo per parlarne con Alberto.

Alberto umilia Clara: anticipazioni Un posto al sole 16-20 gennaio

La donna deciderà di farsi coraggio e, dopo aver visto Palladini trattare male Lia al Caffè Vulcano, affronterà la questione senza paure.

Il colpo di scena avverrà nel momento in cui Clara rivelerà apertamente di conoscere tutta la verità su questa vicenda.

La reazione di Alberto non sarà delle migliori: l'uomo non si farà problemi a umiliare pubblicamente Curcio, tanto da aggredirla verbalmente, chiedendole di non immischiarsi nei suoi affari.

Clara si sentirà sopraffatta da Palladini, ma in suo soccorso arriverà l'amica Marika, che la spronerà a reagire contro Alberto, il quale ha dimostrato di non essere affatto cambiato.

Elena dubita e sospetta di Alice: anticipazioni Un posto al sole 16-20 gennaio

Spazio anche alle vicende di Alice: le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda nella settimana fino al 20 gennaio, rivelano che la Alice sporgerà denuncia contro Nunzio.

La nipote di Marina vorrà farla pagare al figlio di Franco, nonostante il ragazzo non abbia commesso alcun tentativo di violenza nei suoi confronti. Non si fiderà al 100% del racconto fatto da Alice e sospetterà che la ragazza non stia dicendo tutta la verità su questa intricata vicenda che riguarda Nunzio.