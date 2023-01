Riccardo Guarnieri torna ad essere attivo sui social e mostra il fisico scolpito. Il cavaliere di Uomini e donne, ancora al centro delle attenzioni e delle dinamiche della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, è tornato a farsi vedere senza veli su Instagram.

In queste ore, infatti, Riccardo ha scelto di mostrare ai suoi tantissimi follower, lo stato fisico "maturato" dopo il periodo delle festività natalizie, sostenendo di essere soddisfatto.

Riccardo Guarnieri al centro dell'attenzione a Uomini e donne 2023

Nel dettaglio, Riccardo Guarnieri continua ad essere uno dei volti di punta di Uomini e donne e, a distanza di un po' di anni dal suo arrivo in trasmissione, è ancora alla ricerca del grande amore della sua vita.

Messa da parte la relazione con Ida Platano, il cavaliere pugliese ha provato a voltare pagina con la dama Gloria, anche se tra i due non sarebbe ancora scoccata la scintilla dell'amore.

Intanto, però, Riccardo si diverte a provocare e "ammaliare" le tantissime fan che lo seguono e lo supportano sui social.

Riccardo mostra il fisico scolpito: il cavaliere di Uomini e donne senza veli su IG (Video)

Proprio in queste ore, il cavaliere di Uomini e donne trono over è tornato a mostrare il suo fisico scolpito e lo ha fatto riprendendosi in palestra, a fine allenamento, fiero e soddisfatto della forma fisica post festività.

"Post festività: poteva andare peggio", ha scritto Riccardo nel video pubblicato tra le stories del suo profilo ufficiale Instagram, in cui mostra il fisico scolpito, che sembra non aver risentito per niente delle "abbuffate" solite del periodo natalizio.

In attesa di scoprire se ci saranno dei risvolti sentimentali importanti per Riccardo nel corso della prossima registrazione di Uomini e donne prevista il 12 gennaio, al centro del Gossip di queste ore vi è anche la sua ex Ida Platano.

Riccardo mostra il fisico sui social #uominiedonne pic.twitter.com/xKgcf4HOPl — Mario Brown (@MarioBro66) January 11, 2023

Ida Platano al centro delle polemiche: cosa è successo all'ex di Riccardo Guarnieri

La dama siciliana, in queste ore, è stata sommersa di critiche e polemiche per degli scatti social in cui compare al fianco del suo nuovo fidanzato Alessandro Vicinanza, col quale due mesi fa scelse di abbandonare la trasmissione di Canale 5.

Ida si è mostrata a letto assieme al suo fidanzato Alessandro e tali scatti hanno infiammato la polemica tra i fan social.

In tanti, infatti, sostengono che l'ex dama di Uomini e donne dovrebbe evitare di pubblicare scatti provocanti con il suo fidanzato, ribadendo che certe foto potrebbero restare nella galleria del cellulare, senza spiattellarle per forza sui social. Ci sarà la replica di Ida Platano contro questi detrattori? Lo scopriremo nelle prossime ore.