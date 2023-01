Le nuove puntate di Un posto al sole in onda nel corso del 2023 in prima visione assoluta su Rai 3 saranno incentrate anche sulla presenza di Elena Giordano, interpretata dall'attrice Valentina Pace.

La figlia di Marina tornerà ad avere un ruolo importante all'interno delle trame della soap opera, dopo essere rientrata in scena per stare al fianco di sua figlia Alice, la quale sostiene di essere stata vittima di un tentativo di abuso fisico da parte di Nunzio.

Tuttavia, nel corso dei prossimi episodi di questa stagione, Elena potrebbe essere coinvolta anche in altre vicende e non si esclude un possibile coinvolgimento sentimentale con il tenebroso e affascinante Damiano.

Elena resta a Napoli: anticipazioni Un posto al sole 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Elena è tornata in primis per stare al fianco di sua figlia e supportarla in questo momento delicato della sua vita.

La donna, però, non ha nascosto i suoi dubbi sul racconto fatto da Alice in merito al tentativo di violenza fisica che avrebbe messo in atto Nunzio nei suoi confronti.

Elena non si fida di lei ed ecco perché la donna deciderà di indagare e di provare a far emergere la verità, consapevole del fatto che sua figlia potrebbe aver alzato un po' troppo l'asticella per vendicarsi del figlio di Franco.

Elena farà breccia nel cuore di Damiano nelle prossime puntate di Un posto al sole?

Ma non è finita qui, perché il soggiorno a Napoli di Elena non sarà limitato solo alla vicenda di Alice, dato che la donna continuerà ad essere presente nelle nuove trame di Un posto al sole di questo 2023.

E, a tal proposito, non si esclude che la donna possa far breccia nel cuore del tenebroso Damiano, il poliziotto entrato in scena nel corso di questa stagione della soap opera, che ha già spezzato il cuore di Viola.

Dopo la crisi matrimoniale con Eugenio, Viola si è resa conto di provare qualcosa di forte nei confronti del poliziotto che gli è stato affidato proprio da suo marito come "uomo della scorta" per lei e suo figlio.

Tuttavia, nel momento in cui i due proveranno a spingersi oltre, ecco che Damiano preferirà fare un passo indietro ed evitare così di tradire la fiducia del suo capo.

Elena e Viola ai ferri corti per Damiano nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Il colpo di scena, però, potrebbe essere dietro l'angolo. Non si esclude, infatti, che la presenza di Elena possa non passare inosservata agli occhi di Damiano e tra i due potrebbe nascere un feeling inaspettato.

Del resto, entrambi sono single e questa situazione potrebbe favorire la conoscenza e la frequentazione.

Una situazione che, tuttavia, potrebbe causare un nuovo dissidio tra Elena e Viola: le due amiche, infatti, potrebbero scontrarsi e ritrovarsi ai ferri corti proprio per "colpa" di Damiano.

Un nuovo triangolo sentimentale prenderà quota nel corso delle prossime puntate di questa seguitissima stagione di Un posto al sole? Lo scopriremo tra febbraio e marzo su Rai 3.