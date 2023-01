Continua su Rai 3 l'appuntamento con la soap Un posto al sole, in programma dal lunedì al venerdì con orario d'inizio fissato alle ore 20:45 circa. Gli spoiler degli episodi in onda dal 2 al 6 gennaio riportano che Alice sarà pronta a tutto pur di non perdere Nunzio, e Marina sarà preoccupata in seguito ad una drastica scelta della ragazza.

Viola capirà di provare dei sentimenti per Damiano, mentre Lia porterà avanti il suo piano per recuperare i gioielli.

Cerruti scopre che Bufalotto è Castrese

Nella puntata di Un Posto al sole che verrà trasmessa lunedì 2 gennaio, Alice si convincerà di essere la causa della crisi tra Nunzio e Chiara.

La ragazza sarà sul punto di raccontare qualcosa sul suo rapporto segreto con Cammarota. Quest'ultimo, però, eviterà che Petrone possa in qualche modo scoprire di essere stata tradita.

Intanto Cerri si troverà ad affrontare una situazione spiacevole. Mariella organizzerà una cena di Capodanno alla quale sarà presente pure Castrese.

Nell'episodio di martedì 3 gennaio, Palladini apprenderà che Niko si occuperà della questione riguardante la sparizione dei gioielli, e ne sarà particolarmente contrariato. Nel frattempo, Lia continuerà a sfruttare Diego per i suoi scopi. La donna ha escogitato un nuovo modo per tornare in possesso dei preziosi, anche se questo potrebbe danneggiare Giordano.

Nunzio deciderà di confrontarsi con Alice, mentre Cerruti capirà che Bufalotto è Castrese.

Diego sostiene che è stato Alberto a rubare i gioielli di Lia

Dalle anticipazioni di mercoledì 4 gennaio si apprende che Diego riferirà a Clara che, secondo lui, è stato Alberto a rubare i gioielli di Lia. Curcio, quindi, si troverà nella posizione complicata di dover scegliere se credere alle parole dell'uomo o a quelle del fidanzato, il quale le ha ribadito la sua estraneità alla vicenda.

La storia tra Eugenio e Viola sembrerà prossima alla fine. Bruni stessa si accorgerà di provare qualcosa per Damiano. Inoltre Micaela inizierà ad avvicinarsi a Samuel e, di conseguenza, Mariella supporterà Speranza nell'allontanare la ragazza.

Nella puntata di giovedì 5 gennaio, il giovane Boschi patirà la distanza dalla fidanzata.

Alice si convincerà di poter tornare con Cammarota e, per farlo, sarà disposta a tutto. Nel frattempo Viola si accorgerà che non potrà tenere nascosta a lungo l'attrazione che prova per Damiano, mentre Micaela approfitterà di ogni situazione per stare insieme a Samuel.

Alice prende una decisione inattesa

Gli spoiler di Upas di venerdì 6 gennaio evidenziano che Alice farà una scelta sorprendente (che non è descritta dalle anticipazioni) che finirà per mettere in apprensione sua nonna Marina.

Intanto Viola e Damiano saranno in attesa del responso delle indagini dell'Agenzia delle Dogane nella fabbrica di giocattoli dove lavora Rosa. Quest'ultima avrà una notizia che determinerà una situazione di pericolo per lei e Manuel. Infine Serena sarà sorpresa dall'azione portata avanti dalla sue sorelle per l'Epifania.