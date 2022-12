Le anticipazioni di Un posto al sole dal 2 al 6 gennaio 2023 rivelano che Nunzio continuerà ad essere al centro dell'attenzione divisa tra Alice e Chiara.

Viola, intanto, si renderà conto che il suo rapporto con Eugenio non è più quello di prima e, come se non bastasse, si renderà conto che Damiano non le è per niente indifferente.

Nunzio combattuto tra Alice e Chiara: anticipazioni Upas 2-6 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole al 6 gennaio 2023 rivelano che Alice organizzerà una festa speciale di Capodanno a Palazzo Palladini.

Nunzio deciderà di partecipare all'evento assieme alla sua fidanzata Chiara e, nonostante la padrona di casa si dimostri disinteressata alla coppia, il ragazzo apparirà infastidito da alcuni atteggiamenti e modi di fare della nipote di Marina.

Cammarota non gradirà affatto questo atteggiamento di Alice, al punto da chiedere a Chiara di abbandonare la festa. La reazione della Petrone, però, non sarà delle migliori e chiederà al fidanzato di cambiare idea, al punto di fargli perdere la pazienza.

Alice rinuncia a Nunzio: anticipazioni Upas 2-6 gennaio 2023

Insomma, una situazione decisamente tesa per Nunzio che, il giorno dopo, riceverà la visita inaspettata di Alice: la ragazza si presenterà a casa di Cammarota e proverà a sedurlo.

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Chiara entrerà all'improvviso: i due, per uscire dall'imbarazzo, cambieranno subito discorso.

Alice, però, non avrà alcuna intenzione di arrendersi e alla prima occasione costringerà Nunzio a chiarire la situazione.

La nipote di Alice affronterà il cuoco e gli dirà che si è resa conto di aver sbagliato nei suoi confronti, perché ha provato a mettere in crisi la sua storia d'amore.

Da questo momento in poi, Alice prometterà di non dare più fastidio a Nunzio e gli chiederà di restare solo amici.

Chiara se ne va, Viola e Damiano vicini: anticipazioni Upas 2-6 gennaio

Intanto, per Chiara arriverà il momento di ripartire e lasciare Napoli: le anticipazioni di Un posto al sole al 6 gennaio 2023 rivelano che la ragazza, chiacchierando col fidanzato, gli dirà che non è giusto che un bel ragazzo come lui non si goda la vita per colpa dei suoi problemi.

Chiara finirà per spiazzare Nunzio nel momento in cui gli dirà che merita di vivere una storia d'amore spensierata. Il ragazzo coglierà al volo tale suggerimento?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni di Un posto al sole al 6 gennaio 2023 rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate alle vicende di Viola.

La donna si renderà conto che il suo rapporto con Eugenio non è più quello di una volta e, come se non bastasse, si ritroverà sempre più vicina e complice con Damiano.