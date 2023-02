Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di febbraio 2023. Le novità del palinsesto riguardano in primis il genere fiction. Si assisterà al gran finale di Blackout - Vite sospese con protagonista Alessandro Preziosi.

Grande attesa anche per il debutto di Mare Fuori 3, che tornerà in onda in prima visione assoluta su Rai 2 dopo il successo di ascolti e streaming delle due stagioni precedenti.

I fan di Lino Guanciale, invece, dovranno attendere un po' prima di rivederlo di nuovo impegnato nel prime time della rete ammiraglia, infatti la messa in onda de Il Commissario Ricciardi 2 slitta di qualche settimana.

Chiude Blackout-Vite sospese: cambio programmazione Rai febbraio

Il cambio programmazione Rai per febbraio 2023 interessa l'appuntamento con la fiction Blackout - Vite sospese che ha visto protagonisti Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino.

In queste settimane di messa in onda sulla rete ammiraglia, la serie tv ha registrato ottimi numeri: con una media di oltre 4 milioni di spettatori a settimana, è stata in grado di avere la meglio nella gara ascolti del lunedì, battendo costantemente la concorrenza rappresentata dal Grande Fratello Vip 7.

Lunedì 6 febbraio andrà in onda la quarta e ultima puntata in prima visione assoluta, e così si assisterà allo stop della fiction.

Al momento, secondo quanto apprende Blasting News, non sarebbe prevista una seconda stagione di Blackout: la fiction con Preziosi potrebbe chiudere i battenti con la messa in onda della puntata finale del 6 febbraio.

Slitta Lino Guanciale con Ricciardi 2: cambio programmazione Rai febbraio

Il cambio programmazione Rai di febbraio 2023 interessa anche il debutto di un'altra serie tv attesa dagli spettatori.

Trattasi de Il Commissario Ricciardi 2, la fiction con protagonista Lino Guanciale tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni.

Il debutto della seconda stagione in un primo momento era fissato per il 27 gennaio, ma come riportato da Antonio Genna non sarà più così.

Dal 13 febbraio, e per tre lunedì di fila, debutterà la fiction Fiori sopra l'inferno con protagonista Elena Sofia Ricci, per questo motivo il ritorno di Ricciardi slitterà in tv.

Il debutto della seconda stagione al momento è fissato per lunedì 6 marzo su Rai 1.

Il debutto di Mare Fuori 3 in tv

Febbraio è anche il mese del debutto di Mare Fuori 3, la serie ambientata nel carcere minorile di Napoli, che sta ottenendo già un boom di visualizzazioni su Rai Play.

Dal 15 febbraio inizierà la messa in onda televisiva della fiction con Carolina Crescentini: sei prime serate, ciascuna composta da due episodi.

I fan della fiction, però, potranno vedere tutta la terza stagione in esclusiva su Rai Play: il 13 febbraio saranno online gli ultimi sei episodi.