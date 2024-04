Il commissario Maresca riuscirà a intercettare Matilde al Paradiso delle signore per arrestarla nella puntata di venerdì 3 maggio. Le anticipazioni spiegano che per Vittorio e la sua compagna ci saranno momenti difficili, ma qualcuno interverrà in difesa della coppia. Nel frattempo, Flora prenderà una decisione definitiva che riguarda il suo rapporto con Umberto, mentre per Elvira e Salvatore non ci saranno più dubbi. La signorina Gallo sarà sempre più innamorata, tanto che non avrà più intenzione di nascondere i suoi sentimenti ai genitori.

Roberto e Marcello convocati da Vittorio Conti

Sarà un gran finale ricco di tensione al Paradiso delle signore 8, con Vittorio che prenderà una drastica decisione. Conti convocherà Roberto e Marcello per parlare con loro di una cosa importante. Le trame non spiegano di cosa si tratta, ma è probabile che Vittorio pensi di lasciare l'Italia con Matilde pur di vivere il suo amore liberamente. La signora Frigerio, intanto, lascerà la casa famiglia in cui si era nascosta per andare a trovare Vittorio al Paradiso. Qui, però, ci sarà una brutta sorpresa per Matilde, perché il commissario Maresca sarà pronto ad arrestarla. Il colpo di scena sarà dietro l'angolo perché qualcuno interverrà a favore di Vittorio e Matilde che vorrebbero solo essere felici insieme.

Resta ancora un mistero chi aiuterà la coppia, ma è probabile che si tratti di Marta che ha salvato già una volta Matilde dal piano di Tancredi.

La decisione di Flora per il suo futuro con Umberto

Sarà tempo di decisioni importanti anche per Flora che dopo aver preso una pausa da Umberto capirà cosa vuole dal suo futuro. Alla luce degli imbrogli del suo compagno, la donna farà una scelta che riguarda la sua relazione con Guarnieri.

Flora riuscirà a perdonare Umberto o deciderà di dividere le loro strade per sempre? Per il momento c'è ancora mistero sul destino di questa coppia, ma non si esclude che la signora Frigerio decida di voltare pagina dopo aver scoperto il lato disonesto dell'uomo che ama.

Ci sarà invece un lieto fine per Salvatore ed Elvira che si sono ritrovati nelle scorse puntate e continueranno a progettare il loro futuro insieme.

A questo proposito, Elvira penserà di parlare ai suoi genitori della sua relazione con Salvatore, senza doversi più nascondere.

La felicità di Elvira e Salvatore

Dopo anni di delusioni, finalmente l'amore busserà alla porta di Salvatore che sarà felice con Elvira. L'ultimo ostacolo per i due innamorati sarà quello di affrontare la famiglia Gallo. Elvira, infatti, ha da poco lasciato Tullio e suo padre non l'ha presa affatto bene. L'uomo sperava nel matrimonio di sua figlia e quando ha saputo che il fidanzamento era saltato ha avuto una brutta reazione, tanto che Elvira ha trovato ospitalità a casa delle ragazze. A distanza di settimane, però, la situazione potrebbe migliorare e il padre di Elvira non potrà fare altro che accogliere Salvatore in famiglia e dare la sua approvazione.