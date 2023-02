La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera di stampo nostrano ideata da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne gli episodi da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo, evidenziano che Gemma sverrà dopo un malore. Spaventata e vogliosa di sapere cosa sia successo, la giovane Zanatta si recherà in clinica per degli accertamenti in tal senso, esami che la metteranno dinanzi ad una scioccante verità: è incinta. Tornata a casa, la Cavallerizza del Circolo avrà qualche remora nel dire la verità a Ezio e Veronica ma, messa alle strette dalla madre, farà presente ai due di aspettare un bimbo da Carlos.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, Gemma potrebbe aver mentito in quanto aspetterebbe un figlio da Marco. Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Stefania potrebbe decidere di troncare la relazione col rampollo di casa Di Sant'Erasmo.

Gemma è incinta di Carlos o di Marco?

Il personaggio di Gemma ha subito, almeno apparentemente, un'evoluzione dalla scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore a quella attuale, passando da meschino, invidioso e subdolo a decisamente più morbido e affabile.

Di conseguenza, anche i rapporti tra la giovane Zanatta e la sorellastra Stefania sono parsi più distesi finché quest'ultima e Marco non hanno deciso di trasferirsi a Washington.

Il bandolo della matassa, però, è legato alla gravidanza di Gemma e alla strana sintonia che la stessa ha ritrovato proprio con l'ex Marco quando è tornato a Milano senza la fidanzata al fianco.

Gemma e Marco si sono lasciati travolgere dalla passione in quell'occasione? Oppure come la stessa Cavallerizza sostiene, il padre del bimbo che porta in grembo è di Carlos?

Stefania potrebbe lasciare Marco se fosse il padre del bimbo di Gemma

Nel caso in cui verrebbe fuori che Marco è il padre del bebè che porta in grembo Gemma, ecco che la crisi sentimentale tra il fratello di Tancredi e la figlia di Ezio e Gloria avrebbe ottime chance di naufragare del tutto.

Se a ciò sommiamo che, nel finale della settima stagione della soap di Rai 1, Stefania sarà chiamata a scegliere se stare con Marco o iniziare una storia con Federico, facile intuire come le possibilità che la scrittrice opti per Cattaneo diverrebbero parecchie.

Nel caso in cui, inoltre, Marco fosse il padre del futuro nascituro sarebbe interessante scoprire se lo stesso deciderà o meno di assumersi le proprie responsabilità con Gemma in tal senso. Sicuramente tale eventualità renderebbe entusiasta la contessa Adelaide, la quale ha sempre tifato per Marco e Gemma in coppia.