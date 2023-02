Lunedì 20 febbraio 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La diretta è stata ricca di colpi di scena, come addirittura un provvedimento disciplinare per tutti i vipponi, a causa delle continue litigate. Tuttavia, la sanzione non è servita a placare gli animi dei concorrenti, sopratutto tra Giale e Antonella le quali, durante un fuorionda, non hanno perso tempo per litigare nuovamente a causa di una nomination non gradita.

Grande Fratello Vip, lo scontro durante la pubblicità tra Giaele e Antonella

Tutto è iniziato quando durante le nomination palesi del GFVip, Giale ha nominato Antonella Fiordelisi.

Immediatamente la ragazza, infastidita, ha detto che non si aspettava questa votazione da parte della coinquilina. Rientrati in salone, gli animi dei vipponi si sono accesi ancora di più e, visibilmente alterata, Antonella ha sbottato dicendo: “Io non ti ho mai nominata, ma vabbè. Non c’è problema che mi nomini tu”. De Donà ha spiegato alla diretta interessata che la nomination è dovuta alle parole pronunciate da Antonella durante un confessionale, dove diceva che se il marito di Giale fosse stato un panettiere allora lei sicuramente non sarebbe stata innamorata. L’ex schermitrice ha rincarato la dose dicendo: “Il mio consiglio, dato che entrambe siamo giovani, è quello di non farti condizionare, perchè mi dispiace dirtelo ma tu non hai personalità perchè non sei ancora formata.

Forse col tempo avrai una personalità tutta tua”. Sentendo questa risposa, De Donà ha replicato dicendo: “Va bene, come dici tu. Io ho una testa e non mi faccio influenzare da nessuno, ma pensala come vuoi”. Dopo la diretta, Giale si è anche confidata con Oriana, raccontando l'accaduto e dicendo che, dopo tutti gli insulti ricevuti da Antonella, non si pente di averla nominata.

Il provvedimento disciplinare del GFVip

Il primo argomento toccato durante la puntata del 20 febbraio 2023 del GFVip è stata la serata di carnevale. Sabato 18 febbraio il Grande Fratello ha organizzato per i concorrenti una serata a tema maschera. Durante la festa non sono mancate le liti, in particolar modo tra Matteo, Martina, Nikita, Oriana e Luca Onestini.

Tra questi vipponi sono volate forti parole, lanci di posate e bicchieri. A tal proposito, Alfonso Signorini ha letto il provvedimento disciplinare deciso dagli autori del programma, dicendo: "A seguito degli ultimi episodi, il Grande Fratello ha deciso che per ben due settimane, il budget per la spesa sarà dimezzato". I concorrenti non avranno dunque più di 150 euro per due settimane per fare la spesa per ben 20 persone. La prossima puntata del reality show andrà in onda giovedì 23 febbraio 2023.