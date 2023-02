Marco e Stefania si porterebbe lasciare nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7? L'appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1 proseguirà fino a maggio e, in vista del gran finale di stagione, potrebbe esserci un addio tra i due giovani volti della soap.

In queste ultime puntate, infatti, Marco è rientrato da solo a Milano, a distanza di poco tempo dal suo trasferimento in America con Stefania. E da quanto è emerso i due non starebbero vivendo un periodo felice dal punto di vista sentimentale.

Marco e Stefania in crisi nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che Marco continuerà a soggiornare a Milano, lontano dalla sua Stefania che nel frattempo è rimasta in America, impegnata con la presentazione del suo libro. La giovane figlia di Ezio e Gloria ha scelto di perseguire i suoi sogni e ha messo la carriera al primo posto.

Sul web e sui social, i telespettatori hanno puntato il dito contro la scelta fatta dagli sceneggiatori di dar spazio a questa crisi in corso tra Marco e la sua fidanzata.

Stefania dice addio a Marco nelle ultime puntate de Il paradiso delle signore 7?

Come se non bastasse, nel corso degli ultimi episodi della soap si è visto anche un avvicinamento tra Marco e la sua ex Gemma, che ha fatto storcere ancora di più il naso ai fan e spettatori social della soap opera.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che in vista delle ultime puntate di questa settima stagione, si possa assistere all'addio definitivo tra Marco e Stefania.

Il sospetto, infatti, è quello che Stefania possa decidere di voltare pagina e di concentrarsi sulla sua carriera professionale, annunciando così il suo addio al giovane Marco.

La giovane coppia potrebbe scoppiare e, questo addio, permetterebbe agli sceneggiatori di mettere a punto delle nuove dinamiche per entrambi i due volti della soap in vista dell'ottava stagione. Occorre precisare comunque che si tratta solo di ipotesi, non confermate dalle anticipazioni ufficiali.

Già confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 in daytime

Attualmente, infatti, è già confermata la messa in onda de Il Paradiso delle signore 8 nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

Le nuove puntate andranno in onda nel corso della prossima stagione tv 2023/2024, probabilmente a settembre, come sempre nel primo pomeriggio.

A confermarlo, in queste settimane, sono stati Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, due volti storici della soap opera, entrambi amatissimi dal pubblico, i quali sui social e nelle loro interviste, hanno svelato che ci sarà l'ottava serie in daytime.